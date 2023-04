Blanco: testo e significato di “Giulia”, nona traccia contenuta nell’album “Innamorato”

Blanco Giulia testo e significato della nona traccia del nuovo album del cantante, Innamorato, fuori il 14 aprile 2023.

BLANCO GIULIA SIGNIFICATO del brano

Il brano è stato scritto dopo la partecipazione a Sanremo nel 2022 e il titolo non è mai cambiato.

La scrittura è ciclica, con intro e ritornello finale giocati su piano e organo. Un po’ come per chiudere il cerchio di un rapporto vissuto con grande intensità.

BLANCO GIULIA TESTO E AUDIO

Perché mi dici che stai male

Che vorresti continuare

Anche se non sono più lo stesso

Lo accetteresti adesso?

No

Non rovinare la magia

O lì sotto casa mia

Passeremo anche questo

Come hai fatto con il resto

E ancora bruciano i ricordi fuori scuola

E la mia vita ha colori che non puoi vedere

Che finirà sotto un fiore, sotto rose nere

Sotto la luce del sole

Sotto le bufere

Insieme ad altre persone

Come fai a non capire che

Che ho già perso la testa

E non è la prima volta

Ho finito le lacrime

Che mi rendevano fragile

Oggi ho perso la testa

Ma che casino che hai fatto

È rimasto solo un disastro

So che ti hanno ingannato

Ma sanno tutto di noi

E dividiamoci le colpe

Se non è essere folle

Finita quasi a botte

Tutto tranne che dolce

E ancora bruciano i ricordi fuori scuola

E la mia via ha colori che non puoi vedere

Che finirà sotto un fiore

Sotto rose nere

Sotto la luce del sole

Sotto le bufere

Insieme ad altre persone

Come fai a non capire che

Che ho perso la testa

E non è la prima volta

Ho finito le lacrime

Che mi rendevano fragile

Oggi ho perso la testa

Ma infine dopotutto

Sembro io il farabutto

Dopo che ti ho dato tutto

Piangi e piangi e piangi come una fontana

Mi dai del figlio di puttana

Prendi a pugni la persiana

Ah

Ma infine dopotutto

Oggi ho perso la testa

E non è la prima volta

Ho finito le lacrime

Che mi rendevano fragile

Ma oggi ho perso la testa