Blanco, nuova foto in mutande e una lettera ai fan sul nuovo album: “Un pezzo mi fa male cantarlo”

Il cantautore si mette a nudo: ""Sono 3 anni che non salgo su un palco".

Blanco annuncia il suo nuovo album
Blanco torna a stuzzicare, in tutti i sensi, i suoi follower sull’arrivo del suo nuovo disco.

Ops, Blanco did it again“… per accompagnare il nuovo post, il cantautore ha pubblicato un carosello di foto su Instagram, in cui il primo scatto lo ritrae in mutande, ripreso da dietro. Un’immagine che segue quella, diventata virale, che lo ritraeva nudo con le parti intime pixelate, e che conferma la sua strategia comunicativa, sempre in bilico tra provocazione e vulnerabilità.

Ma a fare da contraltare alla foto è una lettera sincera e diretta ai suoi fan, in cui l’artista si mette a nudo, questa volta emotivamente.

La lettera di Blanco: “Un pezzo mi fa male e non so come sarà cantarlo”

Con parole che esprimono un misto di emozione, paura e voglia di rivalsa, Blanco racconta l’importanza di questo nuovo progetto discografico.

“Sono emozionato, sta arrivando un disco importante. Sono felice, vuoto e leggero”, scrive l’artista. “Vi ho detto tutto in maniera estremamente sincera, 1 pezzo in particolare mi fa male e non so come sarà cantarlo davanti ad altre persone. Mi fa paura però serve. Altri non vedo l’ora di saltare come un bastardo e lanciarmi in mezzo alle mamme.”

Un ritorno atteso, che arriva a tre anni di distanza dal precedente album e dopo le polemiche legate alla sua ospitata a Sanremo 2023. “Sono 3 anni di stop, sono 3 anni che non salgo su un palco, e nonostante gli errori ho ancora voglia di spaccare tutto. Un abbraccio. Ci sono.”

I singoli che anticipano il nuovo album

C’è grande attesa per questo terzo album di Blanco, un progetto che è già stato anticipato da tre singoli. Piangere a 90, che ha superato i 35 milioni di stream su Spotify, Maledetta rabbia, che si attesta intorno ai 19 milioni, e il più recente Anche a vent’anni si muore, che viaggia verso i 3,5 milioni di ascolti.

 

All Music Italia

