Blanco cancella tutte le immagini sui social. Possibile annuncio di album e palazzetti in arrivo?

Nuovo album in arrivo nel 2025, a stretto giro, per Blanco? Il cantautore ha cancellato nelle scorse ore ogni singolo post pubblicato fino a oggi sul suo profilo Instagram, inclusi quelli legati all’ultimo singolo Maledetta Rabbia, uscito appena tre giorni fa.

Una mossa decisamente anomale con queste tempistiche. Cosa sta accadendo all’artista, di recente tornato sotto il management di Stefano Clessi con Eclectic Music?

Blanco e la cancellazione dei post social: cosa significa

Una mossa audace, che inevitabilmente riaccende l’attenzione del fandom in attesa di nuova musica. Da quando è stata pubblicata Piangere a 90, infatti, si è aperto un nuovo percorso artistico che dovrebbe culminare con un album di cui si vocifera ormai da tempo.

Ma c’è di più: prende quota anche l’ipotesi di un doppio annuncio imminente, disco + tour nei palazzetti. Sempre senza dimenticare che Carlo Conti ha già espresso il desiderio di rivederlo assolutamente in gara al Festival di Sanremo.

Maledetta Rabbia, nuovo album 2025 per blanco e ipotesi tour nei palazzetti

Il primo segnale concreto arriva da Spotify, dove è comparsa una mini-playlist contenente solo le ultime due uscite dell’artista bresciano. Una mossa strategica che in genere anticipa una pubblicazione ufficiale, probabilmente già programmata per settembre/ottobre. Ma attenzione: una release a sorpresa già a luglio non è da escludere, soprattutto per rilanciare Maledetta Rabbia, che al momento non ha ottenuto i risultati sperati né quelli del precedente singolo.

Il brano ha debuttato al n.15 della Top 50 Italia con 218.701 stream. Nei due giorni successivi, gli ascolti sono scesi a 132.846 (domenica) e 117.310 (lunedì), con le relative posizioni in classifica al n.33 e n.34.

Un esordio inaspettatamente basso se confrontato con Piangere a 90, che al debutto aveva registrato 788.067 stream e mantenuto una media di mezzo milione di ascolti per tutta la prima settimana.

Segnaliamo inoltre che la mini-playlist creata da Spotify riporta proprio il titolo Maledetta Rabbia, dettaglio che fa pensare possa essere anche il nome scelto per il nuovo disco.

L’annuncio di un tour nei palazzetti resta un’ipotesi, ma sarebbe in linea con la stagione e con il tipo di strategia che di solito accompagna una nuova uscita discografica importante. Del resto, Blanco ha il potenziale per riempire uno, due, anche tre Forum con facilità, anche se sarà fondamentale vedere la risposta del pubblico alle prossime canzoni.

Il fandom ha accolto bene entrambi i nuovi brani, ma guardando i numeri, il dominio assoluto che Blanco esercitava sulle piattaforme sembra al momento in una fase di assestamento. Quando arriverà l’annuncio ufficiale?