Blanco annuncia il suo primo tour nei palazzetti: dieci date per il ritorno live nel 2026

A pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo Maledetta rabbia, BLANCO annuncia il suo primo vero tour nei palasport. Un ritorno live molto atteso, previsto tra aprile e maggio 2026, con dieci date nei principali palazzetti italiani.

Come ipotizzato nel nostro articolo il giovane cantautore è pronto al ritorno live e, dopo essere passato dai club allo Stadio San Siro in un solo anno, finalmente approderà nella dimensione a lui più congeniale: quella dei palasport.

Per quel che riguarda il nuovo disco invece ci sarà da aspettare. È probabile che Blanco pubblichi prima una serie di singoli per poi lanciare il suo terzo album. Magari dopo una partecipazione in gara al Festival di Sanremo, manifestazione da lui vinta nel 2022 con Mahmood.

BLANCO annuncia il primo tour nei palazzetti

Il tour, prodotto da Friends & Partners e Vivo Concerti, arriva in un momento cruciale del percorso artistico di Riccardo, reduce dal successo di Piangere a 90, brano che ha segnato il suo ritorno discografico conquistando la vetta delle classifiche FIMI, Earone e Spotify Italia.

