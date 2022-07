Blanco: nuove collaborazioni in vista o solo ringraziamenti

Blanco nuove collaborazioni in vista?

I social, si sa, spesso danno le giuste (non sempre) informazioni molto prima dei canali ufficiali e/o tradizionali.

E così noi, come tutti i nostri colleghi, cerchiamo di carpire ogni dettaglio dalle stories e dai post degli artisti per arrivare alla news prima degli altri.

Oggi Blanco ha pubblicato 3 stories, due delle quali fanno accendere l’allarme-blogger: collaborazione in vista?

La prima è un’immagine dell’album di Lazza, Sirio, con dedica:

A Blanchito.

Invitami in studio invece che a calcetto.

E smettila di girare in mutande ah ah ah!

Presto la facciamo gigante.

Jacopo

La storia successiva è dell’album Salvatore di Paky, sempre con dedica:

X Blanco

Giovane star

Ci vediamo in studio!

Paky

Queste due storie fanno entrambe riferimento a una possibile futura (non si sa quanto remota) collaborazione con Blanco.

In realtà c’è anche una terza storia, un terzo album con dedica, ma in questo caso non ci sono riferimenti di alcun tipo. Le parole sono di Sangiovanni:

X Blanchito Bebe

TVB bro! Spacca sempre

Ti supporto

Sangio

Nel momento in cui scriviamo Sangiovanni è l’unico dei tre a non aver ricondiviso la storia… per adesso.

Se poi vogliamo fare anche gli investigatori e notare i dettagli, le tre foto sono state scattate su un tavolo su cui si vede un rotolone di tovaglioli da cucina, dei tappi e due bicchieri d’acqua. Ma non arriviamo al punto di pensare che, anche questi, possano essere dettagli non casuali (anche se magari un bel titolo potrebbe anche venirci fuori). Alla fine la cosa più probabile è che i dischi siano stati messi sul tavolo dove qualcuno aveva appoggiato l’acqua che stava bevendo.

Insomma no ci resta che aspettare per capire se succederà qualcosa. Del resto è vero, Blanco è fuori con il singolo Nostalgia, Lazza sta per lanciare un nuovo brano ricco di collaborazioni etc etc… ma a quanto pare nell’estate 2022 tutto può succedere.

Ricordiamo che Blanco è attualmente impegnato in tour. Questi i prossimi appuntamenti programmati.

BLANCO – TOUR 2022

15 luglio CODROIPO, Villa Manin

17 luglio 2022 L’aquila, Pinewood Festival

21 luglio 2022 Lucca, Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival

23 luglio 2022 Servigliano (Fm), Nosound Fest

30 luglio 2022 Catania, Villa Bellini

3 agosto 2022 Matera, Sonic Park Matera

4 agosto 2022 Gallipoli (Le), Parco Gondar

6 agosto 2022 Cattolica (Rn), Arena Della Regina

16 settembre 2022 Milano, Ippodromo Snai San Siro

17 settembre 2022 Milano, Ippodromo Snai San Siro

