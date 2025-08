Antonacci, Tananai e Blanco cantano sulle note di “Sognami”… che sia il preludio di una collaborazione?

Un terzetto che non ci saremmo mai aspettati: Biagio Antonacci, Tananai e Blanco cantano insieme Sognami in un video postato sui social durante una vacanza che è subito diventato virale… che sia in arrivo una collaborazione artistica?

È lo stesso Biagio Antonacci, infatti, a pubblicare un video su Instagram dove vengono inquadrati Tananai e Blanco, mentre l’artista milanese suona la chitarra accompagnando le loro voci all’unisono.

Curiosamente, tra i commenti spunta quello di Giuliano Sangiorgi – frontman dei Negramaro – che ricorda il fatto che in questa villa lui abbia scritto Fino all’imbrunire, uno dei suoi pezzi più iconici.

I commenti dei fan non si sono ovviamente fatti attendere: c’è chi davvero spera in una collaborazione, chi pensa che Tananai e Blanco siano i suoi eredi musicali e chi sottolinea con affetto come Sognami sia stato il brano con cui la persona in questione – anni e anni fa – abbia scoperto Biagio Antonacci.

Ricordiamo, però, che Tananai portò Sognami, celebre brano di Biagio Antonacci, sul palco dell’Ariston nel 2023 durante la serata delle cover e cantò proprio con Antonacci e Don Joe. La cover diventò poi un brano disponibile ovunque sulle piattaforme digitali.

Sia Antonacci che Tananai e Blanco non hanno confermato né smentito una possibile collaborazione – e probabilmente si è trattato di un semplice e gioioso video condiviso sui social – ma la speranza è l’ultima a morire. Chissà se tra qualche mese saremo nuovamente qui a commentare un loro featuring!

TANANAI, LE DATE ESTIVE

Nel mentre, Tananai sta concludendo il suo tour CalmoCobra Live – Estate 2025 nei principali festival italiani. Prodotto da Magellano Concerti, di seguito, le ultime date:

5 agosto – LECCE – Oversound Music Festival

6 agosto – BARLETTA (BT) – Oversound Music Festival

8 agosto – PALERMO – Dream Pop Fest

9 agosto – CATANIA – Sotto Il Vulcano Fest

13 agosto – CINQUALE (MS) – Arena della Versilia

25 agosto – L’AQUILA – Teatro del Perdono

5 settembre – MILANO – Milano Summer Festival

13 settembre – CASERTA – Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone

BLANCO, IN ARRIVO IL TOUR NEI PALAZZETTI

Tornato recentemente con nuova musica, tra cui il nuovo singolo Piangere a 90 – brano tra l’altro scritto insieme a Tananai – Blanco ha annunciato il suo primo tour nei palazzetti in partenza nella primavera del 2026 e che conta già diversi sold out. Di seguito le date: