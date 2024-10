“Nuestra soledad”, fuori il brano inedito di Biagio Antonacci tratto dalla colonna sonora del film “A journey to the Heart. The Wingwalker”

Disponibile dal 4 ottobre su tutti gli store digitali in Italia e all’estero “Nuestra soledad“, il brano inedito che Biagio Antonacci ha scritto e interpretato per il film “A journey to the Heart. The Wingwalker” diretto dal regista messicano Alonso Álvarez-Barreda.

Il brano vede il cantautore cimentarsi con la lingua spagnola, come era già accaduto in passato, grazie all’adattamento del suo testo tradotto e firmato da Mila Ortiz.

“Il cinema è da sempre una mia grande passione e avere avuto la possibilità di mettere la mia musica a servizio di un progetto importante come questo film è per me una grande soddisfazione, ancora maggiore pensando che il film porterà la mia musica in tutto il mondo.” racconta Antonacci.

Il regista Alonso Álvarez-Barreda ha fortemente voluto che Biagio realizzasse una canzone per questo suo progetto: “Álvarez-Barreda mi ha raccontato che è cresciuto con la mia musica perché quando era piccolo la sua famiglia ascoltava la mia musica e il suo sogno era quello di avermi nel suo primo progetto cinematografico.” spiega il cantautore.

Il film, fuori nelle sale in Messico e presto in tutti i cinema americani, racconta la storia di un padre vedovo che per un reato minore finisce deportato in Messico, lasciando la figlia di nove anni, malata cardiaca terminale, alle cure di uno zio irresponsabile. L’uomo inizia quindi una lotta disperata, provando in ogni modo possibile a tornare da lei.

Questo brano chiude due anni di grandi successi per Biagio Antonacci: musica scritta, registrata e suonata in giro per l’Italia, dai singoli “Seria” e “Telenovela“, al Palco Centrale Tour, la partecipazione al Festival di Sanremo come ospite di Tananai, la presenza in vari festival e rassegne estive, e infine la pubblicazione del disco “L’inizio” e il tour in alcune delle location più belle del nostro Paese, tra cui 10 date al Vittoriale degli Italiani.

Clicca qui per ascoltare “Nuestra Soledad“, il brano spagnolo inedito di Biagio Antonacci.

Foto di copertina di Paola Cardinale