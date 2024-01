Biagio Antonacci annuncia dieci imperdibili appuntamenti all’Anfiteatro del Vittoriale

Biagio Antonacci annuncia dieci imperdibili appuntamenti live in una delle più belle location italiane, ovvero l’Anfiteatro del Vittoriale (la casa-museo voluta da Gabriele D’Annunzio a Gardone di Riviera – BS), che – per la prima volta – viene concesso per dieci date consecutive ad un artista pop italiano.

“Il Vittoriale degli Italiani era un luogo dove andavo spesso, fin da bambino, con i miei genitori”, racconta Biagio Antonacci. “Crescendo, quando ho iniziato a fare musica, ho pensato spesso alla possibilità di poter suonare in un luogo così importante per il nostro Paese: un luogo storico e, al contempo, importante per la cultura italiana”.

Biagio Antonacci all’Anfiteatro del Vittoriale: le date

17 settembre 2024

18 settembre 2024

20 settembre 2024

21 settembre 2024

22 settembre 2024

24 settembre 2024

25 settembre 2024

27 settembre 2024

28 settembre 2024

29 settembre 2024

I biglietti per le dieci date – prodotte e organizzate da Friends & Partners, in collaborazione con Iris S.r.l. – sono già disponibili su www.ticketone.it

Biagio antonacci – “l’inizio”

L’annuncio dei 10 live al Vittoriale degli Italiani arriva due settimane dopo l’uscita de “L’inizio” (Iris / Epic Records / Sony Music Italy), il sedicesimo album in studio del cantautore, che contiene i singoli “Seria“, “Telenovela“, “Tridimensionale” e “A cena con gli dei“, oltre alla nuova versione di “Sognami” in collaborazione con Tananai e Don Joe.

Foto di copertina di Paola Cardinale