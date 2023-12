Biagio Antonacci, svelate data di uscita e tracklist del nuovo album, “L’inizio”

Sono passati quattro anni dalla pubblicazione dell’ultimo album di inediti di Biagio Antonacci, “Chiaramente visibili dallo spazio“, ora arriva l’annuncio che il nuovo disco, intitolato “L’inizio“, sarà lanciato a gennaio 2024.

Nelle scorse settimane si è parlato molto di un possibile ritorno in gara al Festival di Sanremo del cantautore di Rozzano che, ricordiamo, manca dalla gara da 31 anni (debuttò tra le nuove proposte nel 1988 e torno come big nel 1993).

A quanto si apprende dagli ultimi rumors Biagio non ci sarà e nel frattempo arriva l’annuncio della pubblicazione del nuovo album, il 16 disco in studio, prevista per il 12 gennaio 2024 per Iris con distribuzione Epic Records/Sony Music Italy.

Biagio antonacci nuovo album, l’inizio

L’album, fuori in digitale, in cd (in versione Juke Box e autografato) e in vinile (nero o bianco opaco, esclusiva Amazon) , raccoglierà, oltre a materiale inedito, anche gli ultimi singoli pubblicati da Biagio Antonacci: “Seria” e “Telenovela” pubblicati nel 2022, “Sognami” featuring Tananai e Don Joe (pubblicato durante il Festival di Sanremo) e “Tridimensionale”, la collaborazione con Benny Benassi uscita nell’estate del 2023.

Questi i brani inediti che saranno contenuti nell’album: