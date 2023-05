Biagio Antonacci, annuncia il nuovo singolo con Benny Benassi... e attacca Cristicchi!

Biagio Antonacci ha animato il mondo del gossip musicale italiano nelle ultime ore a causa di una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera.

In questa chiacchiera il cantautore milanese ha parlato della sua infanzia a Rozzano, un quartiere (lo stesso di Fedez) molto complicato dove crescere della periferia meneghina.

Ha anche fatto riferimento alla sua lunga storia d’amore finita tempo fa con Marianna Morandi, da cui ha avuto due figli, ai primi successi musicali, all’amicizia con Laura Pausini ed Eros Ramazzotti e a Sanremo.

Proprio il Festival lo ha visto protagonista quest’anno, in coppia con Tananai, su un mashup tra Sognami e una canzone non sua ma che lo vede protagonista, Vorrei Cantare come Biagio, di Simone Cristicchi.

In merito a Simone Cristicchi, Biagio Antonacci ha dichiarato:

“All’epoca lui faceva pianobar e venne a chiedermi il permesso a un concerto a Roma. Gli dissi: se vai sul palco stasera davanti a ottomila persone potrai farla. Da quel momento non ho più sentito da parte sua un gesto carino, per una canzone che è tuttora il suo più grande successo. Io vivo di gesti, di empatia umana, il riconoscimento che sta in una parola: uno deve dire grazie sempre. Io poi esagero, dico sempre grazie a chiunque, anche a sproposito”.

Un attacco frontale questo del cantautore che farà sicuramente discutere e chissà se Cristicchi deciderà di rispondere.

Biagio antonacci e benny benassi, arriva “tridimensionale”

In questi giorni Biagio Antonacci è anche stato protagonista al Forum di Assago, la Mecca della musica nei palazzetti d’Italia, dove ha intrattenuto il pubblico e da dove, all’improvviso, ha regalato lo spoiler di un suo nuovo brano.

Si chiama Tridimensionale e la produzione è di un big della musica italiana nel Mondo, nonché uno dei suoi più cari amici, vale a dire Benny Benassi.

Biagio Antonacci, nel bel mezzo del concerto, si è seduto sul palco e ha fatto ascoltare qualche secondo del brano che, quando finisce, commenta con poche e semplici parole: “È divertente, è una piccola rivoluzione”.

Il nuovo singolo uscirà il 12 maggio.