Video intervista a Biagio Antonacci. "Seria", il nuovo singolo ed un album ai lavori che... sarà mica l'ultimo?

Torna Biagio Antonacci con un nuovo singolo, Seria, e noi di All Music Italia lo abbiamo intervistato per parlare di questo nuovo brano ma non solo.

E’ inusuale per un cantautore storico ( ormai sono quasi 35 gli anni di carriera ) come Biagio Antonacci uscire con un singolo senza che ci sia già pronto un album a seguire. Ed invece, in ottemperanza a quanto accade oggi, il cantautore milanese sceglie di tornare sul mercato con largo anticipo, dopo tutto il tempo perso con la pandemia da una parte e goduto con la nascita di un bebè dall’altra.

Lo incontro così per farmi raccontare di questo nuovo pezzo partendo da lì per agganciarci poi a parlare di quanto per lui sia importante non trascurare la vita, il Biagio uomo senza il quale non esisterebbe il Biagio artista.

E per l’artista ci sono vari momenti che ricorda per noi: da quello start a Sanremo di cui nessuno si era accorto all’ascesa costante fino a quel disco che sembrava dovesse stroncargli la carriera ed invece si tramutò nell’album della vita con quasi un milione di copie vendute. Ed il prossimo album, già pronto al 70%, sarà mica il suo ultimo lavoro? Si spera di no, ma visto il mercato il pericolo c’è.

E, sorpresa, abbiamo ricordato assieme anche di quando ci siamo conosciuti di persona, un bel po’, ma proprio un bel po’ di anni fa.

Intervista video a Biagio Antonacci