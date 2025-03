Benji & Fede tornano con Anni d’oro, un inno ai ricordi e al cambiamento

Benji & Fede Anni d’oro testo e significato del nuovo singolo del duo pop più famoso d’Italia.

Dal 2015 al 2020 Benji & Fede vantano nella loro discografia 6 album e numerosi riconoscimenti: 17 Dischi di Platino, 9 Dischi d’Oro e oltre 1 miliardo di streaming.

Dopo aver pubblicato l’album della reunion, Rewind, disco la cui versione fisica ha debuttato al vertice della classifica FIMI/GfK, e dopo il ritorno live a novembre 2024 con un evento sold out all’Unipol Forum di Milano, il duo annuncia l’uscita di un nuovo singolo inedito: Anni d’oro, disponibile dal 21 marzo su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Warner Music.

Benji & Fede, “Anni d’oro” – significato del testo

Anticipato da alcuni spoiler su TikTok, il nuovo brano del duo modenese è un inno alla ricerca dei propri anni migliori, un viaggio interiore che oscilla tra sogno e realtà, tra rabbia e speranza.

Con un ritornello che celebra l’importanza dei ricordi, Anni d’oro invita a vivere ogni momento nel “qui ed ora”, senza rimpianti e con la consapevolezza che ogni fase della vita ha il suo valore.

I live nel 2025: i concerti in programma

Oltre all’uscita del nuovo singolo, Benji & Fede si preparano a tornare dal vivo con due date speciali, live che sono stati spostati di data creando un po’ di malcontento da parte delle numorose fan. Ecco i nuovi appuntamenti:

17 settembre 2025 – Roma, Auditorium Parco della Musica

– Roma, Auditorium Parco della Musica 19 settembre 2025 – Milano, Carroponte

BENJI & FEDE ANNI D’ORO – TESTO

In arrivo