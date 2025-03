Benji & Fede: “Abbiamo bisogno di più tempo”. Rimandati i live nei palazzetti

Con una lunga lettera pubblicata su Instagram Benji & Fede chiedono ai propri fan più tempo e annunciano il rinvio dei due concerti nei palazzetti inizialmente previsti il 16 e 23 aprile 2025, che si terranno ora a settembre, ma in nuove location.

Di fatto, il duo non si esibirà più al Palazzo dello Sport di Roma e all’Unipol Forum di Assago (MI), bensì all’Auditorium Parco della Musica di Roma (17 settembre) e al Carroponte di Sesto San Giovanni (19 settembre).

BENJI & FEDE: RINVIATI I CONCERTI PREVISTI AD APRILE 2025

Qui di seguito riportiamo le parole di Benjamin Mascolo e Federico Rossi:

“Ai nostri fan,

Ci sembra ieri quando, con una chitarra, una voce e tanta voglia di farci conoscere, caricavamo video su Facebook e YouTube, tra cover e le prime canzoni scritte di getto, sperando che qualcuno là fuori si fermasse ad ascoltarci.

All’inizio suonavamo nei piccoli locali, nelle birrerie, nei ristoranti, davanti a poche persone, spesso amici o curiosi che passavano di lì. Ma poi siete arrivati voi. E pian piano, post dopo post, canzone dopo canzone, siete diventati parte di questo sogno. Ci avete spinto più in alto di quanto potessimo immaginare, riempiendo palazzetti interi e facendo un casino incredibile sotto ogni palco.

Grazie a chi ci segue dal primo giorno, a chi è arrivato strada facendo e a chi ha già preso i biglietti per i concerti di aprile nei palazzetti. Il vostro supporto è la benzina che ci spinge ogni giorno e, proprio per questo, dobbiamo essere sinceri con voi. Perché vi meritate trasparenza e rispetto.

Avevamo in mente di regalarvi due show completamente rinnovati rispetto all’ultimo grande concerto dello scorso anno. Ci siamo chiusi in studio, abbiamo scritto, riscritto e spinto al massimo per realizzare tutto nei tempi previsti… ma la verità è che non siamo riusciti a completare tutto quello che avevamo sognato per voi.

Vogliamo festeggiare questo decimo anniversario in modo davvero speciale e renderlo indimenticabile. Per noi. Per voi. Per questa storia che abbiamo scritto insieme. Vogliamo offrirvi qualcosa di unico, di nuovo, e sappiamo che servono ancora un po’ di tempo ed energia per farlo al meglio.

Per questo motivo abbiamo deciso di rinviare a settembre i concerti inizialmente previsti ad aprile. A volte cambiare rotta ti permette di vedere più chiara la meta. Questo 2025 sarà pieno di sorprese: ci sarà nuova musica e ci saranno altri palchi sotto cui incontrarci.

Dieci anni insieme. E il meglio deve ancora arrivare“.

BENJI E FEDE: BIGLIETTI, RIMBORSI E… UN NUOVO ALBUM?

Parole – quelle del duo – che lasciano intendere che ci sia un nuovo album in lavorazione. Un disco che sta richiedendo ai due artisti più tempo del previsto, ma che risulta quasi imprescindibile per la realizzazione del progetto live iniziale.

Ed ecco che, come si legge in una nota divulgata da Vivo Concerti, i biglietti per i posti a sedere in tribuna acquistati per il live all’Unipol Forum verranno rimborsati automaticamente, mentre i biglietti per il parterre rimarranno validi per la nuova data così come quelli acquistati per il concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma (qui tutte le info su biglietti e rimborsi).