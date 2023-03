Gli artisti più popolari su All Music Italia a febbraio: domina Sanremo con Mengoni e il caos di Blanco

Quali sono stati gli artisti più letti su All Music Italia nel mese di febbraio?

Febbraio è il mese del Festival di Sanremo e l’evento musicale italiano per eccellenza ha influenzato nettamente tutte le nostre classifiche.

Infatti è proprio il celeberrimo Festival l’argomento più letto su All Music Italia nel mese di febbraio. Avevate dubbi? Noi no…

Pensate che Sanremo catalizza quasi il 65% delle visite della categoria “ARGOMENTI”!

Queste le prime 5 posizioni:

Sanremo Amici Fantasanremo Una voce per San Marino Eurovision

Per quanto riguarda i personaggi, a dominare la categoria è Chiara Ferragni che, per quanto la sua partecipazione al Festival sia stata giudicata male dagli intervistati di SWG (leggi qui), è tra gli ambiti più letti del nostro sito:

Chiara Ferragni e il Festival di Sanremo Luca Jurman vs Festival di Sanremo Maria De Filippi e la sua 21co Srl Pippo Baudo, le sue condizion di salute Selvaggia Lucarelli vs Fedez

Come per il mese scorso, abbiamo diviso gli artisti in 4 categorie: emergenti, talent, Sanremo 2023 e artisti (gli altri, insomma).

Da marzo la categoria Sanremo 2023 sarà nuovamente accorpata in quella generica degli artisti. Con Talent si intende quei cantanti concorrenti non eliminati di un talent show alla fine del mese in analisi.

