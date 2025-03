Davide Simonetta è lavoro sul nuovo album di Annalisa, progetto discografico ancora senza una data di uscita ma che dovrebbe vedere luce nel 2025.

Davide Simonetta, anche conosciuto come d.whale per il suo lavoro da produttore, è uno degli autori e produttori più richiesti della scena musicale italiana contemporanea. Un nome che, dietro le quinte, ha firmato alcuni dei maggiori successi pop degli ultimi anni.

Ospite dell’evento “Come nasce una canzone”, organizzato dai Lions Soncino, Lions Crema Serenissima e Leo Tarantasio Terre Cremasche, l’artista ha raccontato alcuni passaggi della sua carriera, tra sogni, successi e collaborazioni.

Davide Simonetta, da cantautore ad autore

Classe 1983, Davide Simonetta ha iniziato la sua carriera musicale nel 2001 come leader e cantante in alcune band. Dopo un percorso con i Karnea e i Caponord, ha deciso di dedicarsi totalmente alla scrittura, firmando un contratto con Warner e diventando uno degli autori e produttori più influenti della scena pop italiana, oggi in forze alla Eclectic Music Group.

Sa suonare praticamente ogni strumento, e la sua firma è dietro a decine di hit: da Due vite di Marco Mengoni (vincitrice di Sanremo 2023), a Tango di Tananai, fino all’iconica Mille con Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti.

Tra le sue hit più note ci sono anche i brani scritti per l’ex compagna di vita, oggi amica, Annalisa, da Mon Amour a Bellissima.

Al Festival di Sanremo 2025 ben cinque brani in gara portavano anche la sua firma: Viva la vita di Gabbani, Mille volte ancora di Rocco Hunt, Dimenticarsi alle 7 di Elodie, Fango in Paradiso di Francesca Michielin e Incoscienti giovani di Achille Lauro.

Nello svelare il suo sogno nel cassetto — scrivere un brano per Zucchero — Davide Simonetta ha rivelato di essere al lavoro sul nuovo album della cantautrice.

2025: Al lavoro sul nuovo album di Annalisa

Dopo il grande successo di quella che i fan definiscono l’era E poi siamo finiti nel vortice, come da titolo del suo ultimo disco, c’è grande attesa per il nuovo progetto di Annalisa. Un disco che, salvo un possibile ritorno in gara a Sanremo, dovrebbe uscire nella seconda metà del 2025 prima dell’inizio del tour previsto per novembre 2025 (vedi qui).

Del resto, bisogna dare seguito a hit da oltre 100 milioni di stream su Spotify (per singolo) come Bellissima, Sinceramente e Mon Amour (brano più certificato di sempre per un’artista donna in era FIMI, con sei dischi di platino).

Davide Simonetta, oggi sposato con l’influencer e imprenditrice digitale Veronica Ferraro, è in attesa della nascita del loro primo figlio, Orlando.

Nel frattempo, continua a lavorare a nuovi progetti musicali, tra cui – appunto – il prossimo album di Annalisa, artista e amica su cui ha le idee chiare quando gli si chiede cosa le manchi per vincere Sanremo dopo due podi conquistati:

“Cosa le manca per vincere Sanremo? Niente. Non deve dimostrare nulla. È la popstar italiana più internazionale che abbiamo.”

Sul nuovo album, invece, è rimasto molto sul vago:

“In questi giorni sto lavorando nel mio nuovo studio di Milano al nuovo album di Annalisa. È tutto top secret ma sarà una sorpresa…”

Parole che ovviamente non fanno che aumentare l’attesa per questo progetto discografico, che potrebbe rappresentare un ulteriore passo nella consacrazione definitiva di Annalisa come protagonista del pop italiano contemporaneo. Non ci resta che aspettare.