Annalisa e Marco Mengoni annunciano “Piazza San Marco”, una ballad quasi cinematografica

Annalisa e Marco Mengoni Piazza San Grande significato del testo del nuovo singolo.

Due delle voci più amate del pop italiano si uniscono in un brano, in uscita il 5 settembre 2025, che anticipa il nuovo album della cantautrice, Ma io sono fuoco, previsto per l’autunno.

Piazza San Marco: un duetto tra confessione e malinconia

Dopo il successo del singolo Maschio, che ha consolidato il nuovo corso discografico di Annalisa con settimane nella Top 10 della classifica FIMI, l’artista sceglie una ballad intensa e in bianco e nero per svelare un lato più intimo del progetto.

Piazza San Marco è un brano che mescola il romanticismo e la malinconia, con una narrazione quasi cinematografica. Sullo sfondo della celebre piazza veneziana, simbolo di bellezza eterna e passaggi cruciali, due voci si incontrano, si confidano e si sorreggono a vicenda.

annalisa e marco mengoni – Testo e significato di Piazza San Marco

Il testo gioca con le immagini evocative di uno spazio iconico – la piazza per eccellenza – che diventa cornice di un confronto sincero tra due anime. Non è un duetto d’amore, ma una sorta di rifugio comune in cui lasciar fluire paure, ricordi e promesse.

La voce di Annalisa, riconoscibile per il suo timbro pulito e dolce, si fonde con quella di Marco Mengoni, più profonda e vibrante, creando un’alchimia emotiva che dà corpo al racconto. In questa Piazza San Marco simbolica, si consuma una resa dei conti interiore e, allo stesso tempo, un nuovo inizio.

TESTO

In arrivo prossimamente

Un altro tassello verso Ma io sono fuoco

Con Piazza San Marco cresce l’attesa per Ma io sono fuoco, il nuovo album di Annalisa. Dopo aver battuto il record di ingressi femminili nella Top 10 FIMI e consolidato la sua presenza tra le artiste più ascoltate su Spotify, la cantautrice ligure continua a costruire un universo narrativo personale, elegante e carico di simboli.

Il nuovo singolo sembra confermare la volontà di unire sperimentazione pop, scrittura sofisticata e collaborazioni di grande valore, dando forma a un disco che si preannuncia come uno dei più attesi della stagione autunnale.