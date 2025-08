Il “fuoco” di Annalisa incontra la “materia” di Marco Mengoni… in arrivo la collaborazione che tutti aspettavano

Il duetto pop che in molti aspettavano sta per diventare realtà… Annalisa eMarco Mengoniinsieme in una collaborazione attesissima.

Mentre le loro carriere brillano come non mai, Annalisa e Marco Mengoni si preparano a far scintille… insieme. Il video che circola in rete nelle ultime ore parla chiaro: i due artisti sono stati avvistati in Piazza San Marco a Venezia, nel cuore della notte. E no, non stavano cercando il celebre McDonald’s dello spot con protagonista l’amico Achille Lauro.

Molto probabilmente stanno girando un videoclip nella città più romantica del mondo.

i nuovi progetti di marco mengoni e annalisa

Nei giorni scorsi è arrivato l’annuncio ufficiale: il nuovo disco di Annalisa si intitola Ma io sono fuoco e uscirà nell’autunno 2025 anticipando il tour nei palasport della cantautrice che ha dominato l’estate con la sua Maschio.

Marco Mengoni si lascia alle spalle un tour negli stadi da tutto esaurito e si prepara a ripartire a novembre con una serie di concerti nei palasport italiani, prima di volare in Europa.

Durante l’estate, l’abbiamo visto in una veste più leggera grazie alla collaborazione con Rkomi e Sayf nel brano Sto bene al mare. E ora sembra pronto per una nuova fase discografica dopo la chiusura del progetto Materia, la trilogia uscita tra il 2021 e il 2023.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All Music Italia – Il Sito della Musica Italiana (@allmusicitalia)

Un duetto attesissimo in arrivo a settembre

L’avvistamento a Venezia sembra essere l’ultimo tassello prima dell’ufficialità: Annalisa e Marco Mengoni stanno per pubblicare un singolo insieme. L’uscita è attesa per settembre e, secondo le indiscrezioni, anticiperà l’album Ma io sono fuoco ma potrebbe comparire anche nel nuovo progetto discografico di Mengoni.

Da notare che, dal momento della rinascita artistica di Annalisa, partita a settembre 2022 con Bellissima e proseguita inanellando un successo dietro l’altro, Annalisa non ha più lanciato duetti (l’ultima collaborazione è Disco Paradise, singolo con Fedez e J-Ax non inserito in nessun album).

Questa nuova collaborazione unisce due delle voci più forti e iconiche del pop italiano contemporaneo. Se il fuoco di Annalisa incontra la materia di Mengoni, possiamo aspettarci solo una cosa: un brano destinato a bruciare le classifiche, no?