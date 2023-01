Tommy Dali dopo l'eliminazione da Amici torna sui social: "Mi prendo le mie responsabilità... se non finisce bene vuol dire che non è ancora finita."

Dopo l’esclusione da Amici di Maria De Filippi avvenuta senza sostenere la sfida voluta dalla produzione ma su decisione del suo professore, Rudy Zerbi, oggi Tommy Dali è tornato a parlare sui social.

Andiamo prima a riassumere cosa è successo al ragazzo nella puntata di domenica 15 gennaio, registrata nei giorni precedenti, a seguito dei gravi fatti successi a Capodanno (vdi qui).

Prima che iniziasse la sfida programmata con Fiord, Zerbi in qualità di professore di Tommy, e quindi persona a cui la produzione di Amici lascia l’ultima parola, ha comunicato quando segue:

Rudy Zerbi vuole parlare di Tommy Dali:

“Il filmato lo abbiamo visto come ha detto Maria ed è l’apice gravissimo di una condotta che dall’inizio del programma va avanti in questo modo. In ogni momento in cui c’è stato un provvedimento che abbiamo preso, tu eri coinvolto.

Tommy Dali viene così eliminato definitivamente dal programma. Il ragazzo è consapevole di aver sbagliato e risponde con queste parole a Rudy:

“Io pensavo di essere uscito da un certo tipo di mentalità e ne sono uscito, ma non del tutto. La mentalità torna a volte, come ho provato a scriverti torna in un gesto, torna in un certo tipo di comportamento. Ho fatto tanti passi in avanti da quando sono qua perché io so da dove arrivo, so da dove vengo e so dove voglio arrivare So che per farlo devo rigare dritto. E ho provato con tutto me stesso a farlo, ho sbagliato, sono ricaduto. Mi spiace per questo, mi spiace perché hai creduto in me dal primo giorno e mi spiace per me stesso in primis.

E come dice il mio brano ‘Finisce bene”. In questo caso non è finita bene oggi ma io mi porto a casa tante cose belle di questo programma, mi porto a casa tanti insegnamenti e miglioramenti personali e a livello di musica e se non finisce male vuol dire che non è finita, quindi sentirete parlare ancora di me, questo è sicuro“.