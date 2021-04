Amici Specials Rocco Hunt ospite del quinto speciale dedica un freestyle a Maria De Filippi (testo)

Amici Specials, continuano gli appuntamenti speciali di Amici di Maria De Filippi in onda in esclusiva su Amazon Prime Video. Co-Protagonista del quinto appuntamento Rocco Hunt che ha dedicato anche un freestyle a Maria De Filippi.

Vincitore di Sanremo Giovani, 15 dischi di platino e 9 dischi d’oro, oltre 750 milioni di stream così viene presentato agli allievi della scuola il rapper.

L’artista, accompagnato dal suo chitarrista, ha eseguito alcuni dei suoi brani live tra cui Nu juorno buono e il nuovo singolo con Geolier.

Rocco Hunt si è cimentato anche in duetto con Aka7even e in un freestyle su Amici di Maria De Filippi. Ecco il testo:

“E sai che è fraté sai che dici

questo è freestyle Rocchino per i guaglioni di Amici

e sa com’è o frate dopo canta A verità

aggi cantat o pezz prim che si chiamava

che me chiamm a fa

ci sta a chitarra e parto con sto suono

arrivi Rocchino ad Amici ed è nu juorno buono

e sai com’è, io ti cacc chist stile

che spacc e vetrin come a Clementino.

Io mi sento comm a voi, non me sent na persona vip

e mi sono emozionato comm a voi quann sono andato da Maria De Filippi

e sai comm’è quann vene Rocc se parea ce manca solo a busta

e stamma C’è posta per te

Quann vene ad Amici Rocchino cacc stile

io per Marì me mettesse pure a fa o postin

e sai com’è o frate, bell e buon, veng a miezz a via

se nella lettera ce sto io

e sai comm’è Rocchino te sfonn

io per Marì me presentasse pure a Uomini e donne

e sai com’è io port o rap buon

Rocchino è o meglio cortaggiatore“