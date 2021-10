Amici di Maria De Filippi: il riassunto della terza settimana, dal 4 all’8 ottobre. Un provvedimento disciplinare scuote la casetta

Amici riassunto della terza settimana del pomeridiano.

Come ogni settimana ecco il nostro resoconto, work in progress giorno dopo giorno, della settimana dei ragazzi di Amici di Maria De Filippi.

Il provvedimento disciplinare

Subito dopo la puntata di Domenica 3 ottobre i ragazzi sono stati chiamati con urgenza in casetta. Viene loro mostrato un filmato che mostra il posto in cui vivono, la produzione ha deciso di aspettare 15 giorni prima di mostrare le condizioni del posto.

La produzione decide che due ballerini e due cantanti a sorteggio saranno messi in sfida. Tra i ragazzi regna lo scontento in quanto per le colpe di alcuni potrebbero pagare tutti, sopratutto chi magari ha tenuto in ordine.

Ai ragazzi vengono mostrati alcuni cantanti e ballerini tra cui verrano scelti i possibili 4 sfidanti, due per il ballo e due per il canto. Nicol e Tommaso vorrebbero che chi qualcuno si prendesse le proprie colpe onde evitare che qualcuno esce ingiustamente.

AMICI RIASSUNTO LE VOTAZIONI

I ragazzi chiedono alla produzione di poter proporre loro, attraverso una votazione, i candidati per le quattro sfide. I ragazzi dopo diverse discussioni (alcuni non vorrebbero fare nomi, anche se in maniera anonima) votano. Questo il “verdetto”:

11 persone hanno votato il ballerino Mattia

8 persone hanno votato il ballerino Christian

7 persone hanno votato il cantante LDA

3 persone hanno votato Luigi

3 persone hanno votato la cantante Rea

Seguono con due voti Carola, Giacomo, Inder, Alex. Un voto per Albe, Tommaso e Matt.

Riguardo a Rea, la cantante non ci sta e parte dei compagni sono d’accordo… – Ragazzi state scherzando spero…. La ragazza scoppia in lacrime nella sua stanza e viene raggiunta da Matt che ammette di aver sbagliato nel votarla.

Anche Mattia e Christian sono sconvolti dal risultato e pensano che le votazioni siano andate a simpatia.

Il giorno dopo la produzione informa i ragazzi che Matt ha chiamato la produzione per cambiare il suo voto su Rea in quanto lui non ha visto la ragazza pulire ma gli altri sì e quindi vuole ritrattare il voto.

La proposta viene accettata. Anche Albe decide di togliere il suo voto per Rea e Elisabetta quello di Inder.

Le sfide

Maria informa i ballerini che andranno in sfida e mostra loro gli sfidanti. Matt si confronterà con una nuova aspirante ballerina, Claudia. Tra l’altro Dario la conosce già in quanto ha studiato nella scuola del padre. Matt si dichiara tranquillo riguardo alla sfida.

Contro Christian ci sarà Angelo. A votare nelle sfide ci saranno i professori.

Tra i cantanti in sfida LDA e Luigi. Lo sfidante di quest’ultimo è un ragazzo che piace ad Anna Pettinelli, Sergio. LDA invece dovrà confrontarsi con il cantautore Andrea.

