Amici di Maria De Filippi: nella puntata del 9 ottobre a giudicare le cover è Giorgia e sceglie Tommy Dali

Amici puntata 9 ottobre. Ospite del quarto appuntamento con il talent show di Canale 5 è un giudice speciale che valuterà i cantanti in una gara di cover… Giorgia.

Dopo quello di settimana scorsa si parte con un nuovo provvedimento disciplinare per i ragazzi che non si sono presentati ad alcune lezioni: Cricca, Wax, Tommi Dali, NDG, Federica, Niveo, Piccolo G, Andre, Aaron… tutti i cantanti. Zerbi e Cuccarini propongono alla redazione che a giudicare la sfida sia o una commissione esterna o una interna. Arisa inizialmente sceglie quella esterna… poi quando Maria le spiega che la commissione interna sono Lorella e Rudy, afferma di preferire una commissione esterna.

Con l’ingresso di Giorgia si parte con la gara delle cover. Le sfide la prossima settimana saranno giudicate quindi da una giudice esterno.

Amici puntata 9 ottobre la gara delle cover

Inizia Cricca che la scorsa settimana non era presente per motivi di salute. Canta Domenica Bestiale di Fabio Concato.

Per lui il voto è un 8– Giorgia “Non è una canzone facile da cantare, serve tanto fiato… ma lui ti guarda negli occhi quando canta!“. È il turno di NDG con Sono bugiarda di Caterina Caselli. “A me lui piace moltissimo… ha una carica notevole ed è intonato. Non è il pezzo adatto a lui ma è stato bravo” voto 7+.

Tocca a Federica che ha scelti Giudizi universali di Samuele Bersani. 8+ è il voto che le assegna Giorgia che commenta “Tra la sua voce e la canzone, brividi“.

Prima dell’esibizione di Wax la De Filippi ricorda che loro due ai casting hanno discusso ma poi hanno fatto pace. Manda quindi un filmato sulle pecularietà del ragazzo che si dimostra spocchioso in certi aspetti ma anche volonteroso in altri, tipo imparare la danza con i compagni ballerini. Il pezzo sui cui si esibisce è Knockin’ on Heaven’s Door con un testo in italiano scritto da lui. Giorgia gli assegna un 7,5 e ha apprezzato la frase “Busso e non risponde nessuno“. Zerbi non è d’accordo, per lui scrivere su alcuni pezzi andrebbe ridimensionata… è stato come fare uno scarabocchio sulla Gioconda.

È la volta di Aaron con Anna e Marco di Lucio Dalla. Il voto è un 8- commentato da Giorgia così: “è un pezzo difficile… lui ha un sacco di cose da tirare fuori e questa canzone lo teneva ma ha comunque spinto“.

Seven years di Lukas Graham, con aggiunte di testo da lui scritte è il brano scelto da Tommy Dali. Si aggiudica un bel 9… “Ammazza, bravo proprio. Mi piace moltissimo e l’ha cantata molto bene, ha uno stile che mi sento molto… c’eri tantissimo” è il commento di Giorgia.

Piccolo G canta Hai delle isole negli occhi di Tiziano Ferro. 8 per lui che è stato intonatissimo.

Mancano solo Andre e Niveo, il cui voto sarà svelato solo alla fine. Il primo canta ancora una volta un brano in inglese, Impossible di James Arthur, e prende un 7. Ha sbagliato l’attacco ma ha saputo riprendersi senza fermarsi. Il voto più basso arriva per Niveo (6,5) che ha cantato Per me è importante dei Tiromancino.

Questa la classifica che manda in sfida la prossima settimana Niveo e Andre.