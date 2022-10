Con un nuovo inedito, “Più mia”, Piccolo G vince la sua prima sfida nella scuola di Amici (TESTO)

Piccolo G Più mia testo del nuovo inedito presentato dal cantautore nella puntata di Amici di Maria De Filippi del 9 ottobre.

L’artista, che in passato ha già pubblicato musica prima con Honiro, quindi con Elektra Records / Warner Music Italy (qui la sua storia prima del programma), è finito in sfida per la classifica delle cover sfilata da Achille Lauro il 2 ottobre

Nello scontro, vinto, con Vin Martin, ha presentato il suo secondo inedito ad Amici. Dopo Con la coda dell’occhio è la volta di Più mia. A seguire il testo del brano.

Piccolo g Più mia testo

Qui il video dell’esibizione, a seguire il testo della canzone.

Davanti ad estranei

cosa pensi ora di me

non è strano no

che l’amore finì e la vita iniziò

ti sei l’unica che

l’unica che

non afferro mai

eppure ti ho sempre qui

la vita che ho vissuto e

l’amore che ho donato

nulla era un per te

Non siamo più

quello che tu, quello che tu

dicevi di essere

quando non mi chiamavi per nome

non ti amo più, non ti amo più

pensaci tu, pensaci tu

lei non è più mia, più mia

lei non più mia

Davanti ad estranei

da confidarsi a non parlare

non ti ho mai detto quello che non ero

ho sempre amato quello che non eri

la vita che ho vissuto e

l’amore che ho donato

nulla era un per te

Non siamo più

quello che tu, quello che tu

dicevi di essere

quando non mi chiamavi per nome

non ti amo più, non ti amo più

pensaci tu, pensaci tu

lei non è più mia, più mia

lei non più mia