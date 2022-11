Da amanti ad estranei in “Più mia”, primo singolo di Piccolo G lanciato ad Amici (TESTO e AUDIO)

Piccolo G Più mia testo e significato del brano, il primo ad essere lanciato sulle piattaforme digitali di Piccolo G e presentato ad Amici di Maria De Filippi.

Il giovane artista è entrato nella scuola di Canale 5 con l’inedito Con la coda dell’occhio (vedi qui) ma è questa canzone d’amore, Più mia, ad essere lanciata dal 15 novembre.

Piccolo g più mia significato del brano

Il pezzo è stato scritto da Giovanni Rinaldi, questo il vero nome di Piccolo G, e Fabio De Marco, in arte DEMA, che si è anche occupato della produzione della canzone.

Piccolo G la racconta così:

“Da amanti ad estranei. Incomprensione, orgoglio e manie di possesso. Nel mio brano dal titolo ’Più mia’ scrivo e racconto di tutto ciò”

PICCOLO G più mia testo e audio

Più mia, più mia, più mia

davanti ad estranei

cosa pensi ora di me

non è strano no

che l’amore finì e la vita iniziò

tu sei l’unica che

l’unica che

non afferro mai

eppure ti ho sempre qui

la vita che ho vissuto e

l’amore che ho donato

nulla era un per te

mi accorgo che

Non siamo più

non siamo più

quello che tu

quello che tu

dicevi di essere

quando non mi chiamavi per nome

non ti amo più, non ti amo più

pensaci tu, pensaci tu

lei non è più mia, più mia

lei non è più mia

Davanti ad estranei

da confidarsi a non parlare

non ti ho mai detto quello che non ero

ho sempre amato quello che non eri

la vita che ho vissuto e

l’amore che ho donato

nulla era un per te

mi accorgo che

Non siamo più, non siamo più

quello che tu, quello che tu

dicevi di essere

quando non mi chiamavi per nome

non ti amo più, non ti amo più

pensaci tu, pensaci tu

lei non è più mia, più mia

lei non più mia