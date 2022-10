Sangiovanni: testo e significato del nuovo singolo Fluo

Sangiovanni torna in radio e digitale con Fluo, il nuovo singolo fuori il 7 ottobre

Fluo è il nuovo singolo di sangiovanni, in uscita venerdì 7 ottobre per Sugar.

Il brano, prodotto da Simon Says, esce pochi giorni prima dei due concerti previsti nei palazzetti di Roma e Milano, due feste per celebrare l’anno di successi di sangiovanni: 22 platini e 5 ori in Italia, il successo internazionale di Mariposas con Aitana che è doppio disco di platino in Spagna.

SANGIOVANNI – FLUO – SIGNIFICATO

I colori sono sempre stati un elemento identificativo della creatività di sangiovanni.

Al primo posto il fucsia, ma anche altri colori cme l’azzurro di cadere volare, il bianco e ora il blu per Fluo.

I colori rappresentano gli stati di evoluzione dell’artista che cresce e matura, in un movimento che comunica cambiamento senza essere un altro. Sono il frutto degli incontri, dei contatti lungo il percorso di vita artistica e personale, che hanno lasciato un segno, si sono mischiati, hanno creato un nuovo colore. Fluo è il risultato di questa connessione.

I fan di sangiovanni usano la frase iconica Non sei solo e la scrivono sui cartelli durante i live, per sottolineare il senso di comunità e appartenenza del suo pubblico, quasi una famiglia.

Fluo rende omaggio a questo rapporto tra sangiovanni e i suoi fan, per manenere un dialogo che l’artista vuole mantenere anche quando incontra personalmente il suo pubblico, quando lo contattano sui social o partecipano ai suoi concerti.

Durante l’ultimo tour, a fine spettacolo, l’artista ha infatti ospitato in ogni data alcuni dei fan presenti nel pubblico, facendoli salire sul palco e condividendo con loro dialoghi sulle loro vite, le loro passioni, le loro paure e i loro sogni.

E in questo rapporto di scambio, è stata scelta dai fan la copertina di Fluo: a loro è stato chiesto di scegliere un colore che poi sangiovanni ha deciso di utilizzare per la creatività del nuovo brano.

Ricordiamo le date previste nei palazzetti.

date nei palazzetti

Roma il 19 ottobre Palazzo dello Sport

Milano il 23 ottobre Forum di Assago

Nella prossima pagina il testo di Fluo, il nuovo brano di sangiovanni.