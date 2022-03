Il Serale di Amici di Maria De Filippi porta con se tanta nuova musica – Le pagelle agli inediti seconda e ultima parte

Amici pagelle inediti seconda e ultima parte (qui per la prima parte).

Ed eccoci qui con la seconda parte delle pagelle dedicate esclusivamente ai cantanti ammessi al serale del talent più longevo della tv italiana: Amici Di Maria De Filippi.

Anche in questa seconda trance d’inediti dei ragazzi ho trovato qualche spiraglio positivo. In linea generale posso dire che ci sono possibilità d’evoluzione di scrittura importanti, magari venendo fuori da qualche stereotipo per qualcuno, qualche bruttura per qualche altro ( non smetterò MAI la mia campagna contro la storpiatura della nostra lingua a favore della metrica ). Attenzione come sempre a non scimmiottare chi poi già c’è, errore fatto da qualcuno.

Si può pur scegliere di piacere a pochi, ma l’importante è che a quei pochi piaccia tu perchè hai qualcosa che per l’appunto hai solo tu, che meriti di essere ricordato.

