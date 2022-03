Il serale di Amici di Maria De Filippi porta con se tanta nuova musica – Le recensioni agli inediti ( parte uno )

Amici 21 inediti: le pagelle del nostro critico musicale, Fabio Fiume.

Tanti gli inediti lanciati quest’anno dal talent di Maria De Filippi. Ho volutamente, nel corso di questi mesi, cercato di non ascoltare per non essere confuso da una familiarità che “positivizza” i giudizi quando un pezzo lo stai già ascoltando da mesi. Sapendo che sarebbe arrivato invece il momento pagelle dedicato proprio al Talent, ecco che ho fatto una bella infusione.

Quel che vi posto qui è il risultato di metà dei pezzi già editi da parte dei ragazzi che hanno avuto accesso al serale. Fra di essi ho trovato chi sembra già completo nella modalità scrittura, ma che deve ancora trovare una sua specificità che lo distingua, chi invece ha un occhio puntato su un sound internazionale per cui la voce appare senz’altro adatta e chi assomiglia a qualcosa di un passato recente troppo ancora di successo perché ce ne si dimentichi.

Qualcuno rivela una credibilità nonostante proposte diverse dal punto di vista dello stile e chi, nonostante segua una via nuova per le proposte italiane in genere, cada vittima del sistema “algoritmo di spotify” finendo col prodursi in un prodotto dal sapore limitato assai e che poteva invece essere sviluppato maggiormente. C’è chi segue esempi pop di grande successo attuale e chi invece guarda un po’ al passato evitando tuttavia di risultare vintage.

Insomma, c’è tanta carne in cottura e, cosa positiva, tutti ( anche chi è risultato insufficiente a mio avviso ) rivelano comunque delle possibilità su cui lavorare. Il tempo ci dirà.

