Amici di Maria De Filippi... successo discografico senza precedenti: tre album in Top 5 e 12 canzoni nella Top 50 FIMI

Amici di Maria De Filippi vendite… il programma ha fatto centro un’altra volta… quest’anno il programma ha ingranato la marcia valorizzando il talento dei ragazzi fin dalle prime puntate del pomeridiano proponendo oltre 40 brani inediti che, già prima della finale, hanno totalizzato quasi 180 milioni di stream.

Ad oggi sono tre gli album di Amici 20 ad essere usciti da una settimana… quelli di Sangiovanni, Tancredi e Deddy. Ieri invece sono usciti anche gli album di Enula e Aka 7even.

Amici di Maria De Filippi vendite

Ad una settimana dall’uscita Sangiovanni ha conquistato il primo posto delle classifiche di vendita FIMI/GfK degli album più venduti con il disco omonimo. Secondo posto per Deddy con Il Cielo contromano e, appena fuori dal podio, Tancredi che ha debuttato al quarto posto con Iride.

Un successo senza precedenti che è merito di Maria De Filippi e del suo staff che, mai come quest’anno, tra radio, producer e autori, hanno preparato i ragazzi con progetti discografici ben definiti.

Anche nella classifica singoli i risultati sono senza precedenti… Primo, terzo e quarto posto per Sangiovanni con Malibu, Tutta la notte e Lady, Secondo e settimo posto per Aka 7even con Loca e Mi manchi e ottavo posto per Deddy con 0 passi.

Presenti poi nella Top 50 Tancredi con Las Vegas alla #14, Hype di Sangiovanni alla #25 e poi alla #29 con Guccy bag e alla #36 con Maledetta primavera, Deddy con Il Cielo contromano alla #33 e La prima estate alla #41.

Sul fronte discografico è giusto sottolineare che quest’anno i ragazzi hanno potuto organizzare della date instore, cosa che è stata impossibile per gli artisti della scorsa edizione causa lockdown e pandemia.