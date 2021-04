Amici di Maria De Filippi terza puntata. Ecco il resoconto e i due nuovi eliminati...

Amici di Maria De Filippi terza puntata del serale edizione 2020/2021, il resoconto del nuovo appuntamento onda sabato 3 aprile 2021.

Dopo l’ingresso dei giudici la puntata inizia ufficialmente con il sorteggio casuale sulla squadra che inizierà a sfidare. Inizia la squadra guidata da Arisa e Lorella Cuccarini. Le due coach scelgono di mantenere la “tradizione” delle prime due puntata e sfidare la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Inizia la gara e, per la prima volta, la squadra Arisa/Cuccarini lancia un guanto di sfida.

Amici di Maria De Filippi terza puntata resoconto

PRIMA MANCHE

Primo scontro: Raffaele contro Sangiovanni

Lo scopo di Arisa, che ha scelto Dangerous di Michael Jackson, vuole esaltare le doti da Performer di Raffaele.

Emanuele Filiberto giudica ironicamente una “bastarxxxa” la scelta di Arisa ma da il punto a Raffaele. Stash invece non ha apprezzato l’artista, secondo lui mancava ritmo e cazzima. Determinante Stefano De Martino che sceglie Raffaele. Punto alla squadra Arisa/Cuccarini.

Secondo scontro: Rosa contro Deddy

La ballerina balla un passo a due con Alessandro sulle note di Ti vorrei sollevare dei Negramaro Feat. Elisa.

Deddy risponde con il brano vincitore del Festival di Sanremo 1992, Portami a ballare di Luca Barbarossa, canzone recentemente re incisa anche da Tiziano Ferro.

L’esibizione di Deddy è molto intensa e rende attuale una canzone che apparentemente non lo è. Il punto va a lui.

Terzo scontro: guanto di sfida di ballo – Alessandro contro Tommaso

Il brano su cui i due ragazzi dovranno mettere in risalto tecnica e interpretazione è un’aria, Vesti la giubba. Alessandra Celentano giudica il guanto di sfida un tranello in quanto fatto per mettere in difficoltà Tommaso che studia ballo da tre anni mentre Alessandro è diplomato.

Stefano De Martino contesta alla Celentano la scelta di aver accettato il guanto solo perché ferma sui propri principi senza tener conto del confronto dei ragazzi. Per lui andava rifiutata la sfida ed il suo voto va ad Alessandro. La maestra risponde ironico al neo conduttore che ha fatto bene a cambiare lavoro. Anche Stash vota per Alessandro.

L’Eliminazione

Arisa e Cuccarini scelgono di mandare al ballottaggio Enula, Sangiovanni (“Penso che tu debba imparare ad accettare le sconfitte, uscito da qui ci saranno momenti belli e brutti…” commenta Arisa) e Tommaso.

Inizia Sangiovanni con Senza una donna di Zucchero mentre Tommaso balla sui pattini sul brano di Skyfall di Adele ed Enula interpreta Young and beatiful di Lana Del Rey.

Dopo le tre esibizioni la giuria sceglie di far rientrare immediatamente Sangiovanni. La sfida è tra Tommaso, che inizia ballando Tanghera, ed Enula che canta il suo inedito Auricolari (qui il testo). Viene eliminato definitivamente il ballerino Tommaso. Maria De Filippi prima di fargli lasciare lo studio commenta le innumerevoli doti del ragazzo e gli assicura che, se a soli 18 anni è riuscito con soli tre anni di studio ad arrivare a questo livello, è certa che lui farà il ballerino.

Arisa gli promette che vorrebbe coinvolgerlo in uno dei suoi prossimi videoclip.

