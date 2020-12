Amici 20 Enula, giovane cantautrice entra nella scuola musicale più ambita d’Italia.

Enula, originaria di Abbiategrasso, nella periferia milanese, entra nella scuola di Amici dopo aver battuto in una sfida a due Letizia (La Lirica) grazie al parere favorevole di Charlie Rapino.

AMICI 20 ENULA BIOGRAFIA

Il nome completo della giovane cantautrice è Enula Bareggi, ha 22 anni e nel 2011 ha preso parte alla terza edizione del talent Io Canto.

Nel 2013 si è esibita all’evento Insieme per un sogno che si è tenuto al Teatro Fraschini di Pavia. In quell’occasione ha cantato il brano Ma Quando Dici Amore accompagnata da Ron alla chitarra e da Fabio Gangi al pianoforte.

“Qualcuno immaginò di poter comunicare da lontano con chiunque. Sembrava quasi magia. Solo fantasia. Da un pensiero intoccabile, alla materializzazione reale. Dalla fantasia invisibile, alla realtà visibile. Con i vostri pensieri, create quello che volete. Sognate.”

Questo il messaggio postato sui social qualche settimana fa.

Enula, con il brano Con(Torta), è stata selezionata tra i 61 di Sanremo Giovani, anche se, dopo l’esibizione davanti alla Commissione Artistica, non è stata ammessa ad AmaSanremo. La ragazza è, tra l’altro, fidanzata con il vincitore del Festival di Sanremo 2020 categoria nuove proposte, Leo Gassmann.

ENULA AURICOLARI

Durante l’audizione ha presentato il brano inedito Auricolari.

Ecco il testo.

E c’ho le stelle sul soffitto

da quanto ci sei te

e ti immagino vicino

che più vicino di così non c’è

sulle note di un pianoforte

sulle sedie di un aeroporto

così vicino, così lontano

che non so quando torno

e quando parto

e oggi ha nevicato fiocchi

e tu, con la neve dentro agli occhi

con la gola che fa male, surreale

per quanto ho riso di me

delle mie fisse coi problemi

delle tue con gli schemi

con il tempo i tuoi ne vanno fieri, i lamenti

quando ti chiamo non mi senti

quando ti sbracci non mi vedi

ti chiedo di metterti un paio di occhiali

e mi rispondi che a te bastano due ali

E ascolto il mio mondo con gli auricolari

ti ho dato il mio mondo, ce l’hai fra le mani fra le mani

storie diverse ma sogni uguali

che ci portano via

che ci portano via

E dai ormai

nascondo il mio mondo con due auricolari

ti ho dato il mio mondo, ce l’hai fra le mani

storie diverse, ma sogni uguali

collezioniamo le emozioni sui nostri ripiani

titani prima della sfida, forze primordiali

coi colori della pelle come indiani

nella terra come tulipani

leggeri ma potenti come uragani

che ci portano via

che ci portano via

da noi