AMICI DI MARIA DE FILIPPI: IL RIASSUNTO DELLA decima puntata. Simone in bilico, Maria sbotta con LDA e Albe

Amici di Maria De Filippi riassunto decima puntata del pomeridiano.

Maria De Filippi entra in studio con una torta piena di candeline per Alessandra Celentano con sopra la scritta 55.000 A.C. è infatti il compleanno della maestra di danza.

Dopo il discorso della Celentano iniziano le esibizioni e si parte con il ballerino Mattia che balla con la professionista Elena e riconferma la maglia.

Arriva il momento della sfida di canto che vede Alex, classificatosi ultimo nella gara di cover giudicata da J-Ax, contro la band milanese dei Fake (qui un nostro articolo su di loro) rappresentati dal cantante. A giudicare Veronica Vezzoli, talent scout per Sony Music Italia.

Si inizia con una comparata su Iris dei Go go Dools. La sfida prosegue con gli inediti. Alex canta Tra silenzi (Roma) e l’avversario con L’infinito parte da zero. Vince la sfida Alex.

La seconda sfida è di ballo e vede contrapposti Dario e Gabriele giudicati da Emanuel Lo. Conferma la maglia Dario.

Amici di maria de filippi riassunto la gara dei cantanti

Questa settimana ogni insegnante di canto ha potuto assegnare un brano ad un allievo di un altro insegnante. I professori avevano la possibilità di mettere un vero se il brano veniva considerato troppo lontano.

A votare questa volta sono i professori stessi e gli ultimi due andranno in sfida.

LDA

La Pettinelli avrebbe scelto un brano di Bjork da fare senza autotune mentre la Cuccarini Non me lo so spiegare di Tiziano Ferro. Luca canta su scelta della produzione è per Its oh so quiet di Bjork (con barre composte dal ragazzo).

Cuccarini 7 e mezzo

Zerbi 10

Pettinelli 0

LUIGI

Anna assegna Lady di Sangiovanni. La professoressa dice: “Sei rock e qui devi essere scanzonato e tu non lo sei…”

Pettinelli 7 e mezzo

Cuccarini 7

Zerbi 10

TOMMASO

Brano assegnato sempre da Pettinelli che gli da un brano a scelta di Sam Smith perché “tanto canta tutto come la Marianna la va in campagna…“. Il ragazzi sceglie Dancing with a stranger.

Pettinelli 4

Cuccarini 7

Zerbi 7

ALEX

Per lui Anna, visto che il ragazzo ha sempre la faccia da funerale, gli assegna I wanna dance with somebody di Whitney Houston.

Pettinelli 5

Zerbi 10

Cuccarini 8

SIMONE

Canta un pezzo di Michael Bublé.

Pettinelli 3

Zerbi 1 (il ragazzo non ha ascoltato il consigli del professore di non farla e decide di sospendergli la maglia prossimamente, in caso superasse la sfida di oggi)

Cuccarini 5

REA

Sul pezzo della Pettinelli Zerbi ha messo il veto. Farà così Primavera, cover italiana di Marina Rei.

Cuccarini 7+

Zerbi 7 e mezzo

Pettinelli 6 e mezzo

NICOL

Veto sul pezzo assegnato dalla Pettinelli. Canta quello della Cuccarini. Zerbi chiede di spostare l’esibizione a dopo la sfida della ragazza.

ALBE

Il ragazzo canta senza autotune un brano internazionale assegnatogli dalla Cuccarini.

Cuccarini 6 e mezzo

Pettinelli 5

Zerbi 6 e mezzo

SISSI

Veto sul pezzo di Anna (la Dark Polo Gang) Zerbi gli ha assegnato un brano di Sia.

Cuccarini 8

Pettinelli 8

Zerbi 8

ANDREA

Via di Claudio Baglioni è il pezzo scelto da Lorella Cuccarini. Il ragazzo, nonostante in prova fosse andato bene, si ferma per due volte dimenticando il testo. Gli viene proposto di farla successivamente ma lui insiste nel farla comunque. Si ferma comunque e ritorna ad esibirsi alla fine delle esibizioni.

Pettinelli9

Zerbi 2

Cuccarini 6 e mezzo

NICOL

Canta Casa di Giordana assegnato dalla Cuccarini.

Pettinelli 4 e mezzo

Cuccarini 7 e mezzo

Zerbi 7

Arrivano ultimi Simone, LDA e Andrea, ultimi classificati. Essendo già in sfida Simone è esonerato ma arriva il colpo di scena… Albe vorrebbe mettersi in sfida al posto di Luca perché sente di aver fatto meno.

LDA è molto risentito per lo 0 della Pettinelli. La De Filippi fa capire ad Albe che rischia di svilire LDA proponendosi per la sfida e andando contro la sua insegnante. La conduttrice conclude con: “E le palle nella vita? Scegli di fare il cantante, c’è una sfida, ci vai, sei in sfida tutti i giorni su Spotify e altrove…”

LE ALTRE ESIBIZIONI

Ballano nell’ordine Serena (a cui viene chiesto anche un compito dalla Celentano ballare con Dario su un brano di Arisa), Christian, Carola ,Guido,

AMICI di maria de filippi riassunto LE SFIDE DI NICOL E SIMONE

Arriva la sfida di Nicol che dovrà confrontarsi con Susanna. Il confronto è sugli inediti: Nicol canta Spotify, la sfidante canta Mille pare. Vince la sfida Nicol.