Il 27 novembre è il giorno dell’uscita del nuovo singolo dei Fake L’infinito parte da zero (Edizioni Principio – Distribuzione 6T3 Srl).

Si tratta del terzo singolo della band lombarda che arriva dopo il buon riscontro dei precedenti Così e Dillo (ne abbiamo parlato Qui e Qui).

“Restami addosso

Come una sciarpa

Svuota le tasche e fai posto anche a me

Lo sai che il freddo a volte si stanca

Credimi come io credevo a te.”

L’infinito parte da zero è prodotto da Waves Music e porta la firma di Fabrizio Bolpagni, Luca Ferrara, Mattia Massiglia e Francesco Ciccotti. Il brano è stato arrangiato da Luca Cherchi e Francesco Torre.

FAKE L’INFINITO PARTE DA ZERO

La meraviglia di credere in qualcosa che non dovrà finire mai, il desiderio di sentire ancora il calore di chi ci ama, la forza di ripartire senza dimenticare… Qualunque cosa tu voglia fare, inizia ora! E non smettere mai.

La canzone, come la precedente Dillo, è stata scelta per la nuova campagna di Susuna, con spot che andranno in onda sulle reti Mediaset.

L’infinito parte da zero è accompagnato dal videoclip diretto da Luca Guanci per Flexin Media Team Production, girato presso il Rifugio Casari ai piani di Artavaggio in provincia di Lecco.

Si chiude così un 2020 davvero positivo per la band, pronta ad affrontare un nuovo anno in cui sperano di poter tornare a suonare dal vivo.