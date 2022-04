Amici di Maria De Filippi, la terza puntata del serale

Amici serale terza puntata, resoconto.

Maria De Filippi presenta subito la giuria con una novità: Sabrina Ferilli questa sera, al fianco di Emanuele Filiberto e Stefano De Martino, sostituirà Stash assente in quanto positivo.

La prima squadra chiamata a giocare è quella formata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Scelgono di sfidare la squadra capitanata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli.

AMICI SERALE TERZA PUNTATA PRIMA MANCHE

PRIMA SFIDA

Sissi con un brano, Can take my heart, di Frank Valley nella versione di Gloria Gaynor contro il fidanzato, il ballerino Dario che balla con John Erik ne Il barbiere di Siviglia.

Vince la cantante… 1 a 0 per la squadra Cucca-Todo.

SECONDA SFIDA

Scende in campo Nunzio contro in un passo a due con Serena contro Albe con Non voglio mica la luna di Fiordaliso con delle barre aggiunte. Il ballerino Nunzio viene definito dal suo insegnante “il re dei tutorial” in quanto durante la settimana ha realizzato su TikTok per insegnare alla Celentano cos’è il mondo del latino-americano.

Voto per Nunzio. 2 a 0 per la squadra Cuccarini – Todaro che quindi vince la manche. Una vittoria importante visto che c’è l’eliminazione diretta.

I tre nomi sono indicati dai professori e sono: John Erik che balla Strangers in the night, Crytical che canta Reality dei Lost Frequencies e Albe con Cheerleader di OMI, entrambi con barre in italiano.

Il primo talent ad essere salvato è Albe. Si sfidano nuovamente John Erik e Crytical con una sua versione tra inglese e italiano di All my love.

Il primo eliminato della puntata è John Erik… la squadra Peparini – Pettinelli rimane così con solo tre elementi in squadra: Dario, Crytical e Albe.

SECONDA MANCHE

PRIMA SFIDA

I Cucca-Todo scelgono di sfidare Rudy Zerbi e Alessandro Celentano.

Sfida di canto Alex con Hot star contro Dedicato di Loredana Bertè scritto da Ivano Fossati.

Il punto va a Luigi. 1 a 0 per Zerbi–Celentano.

SECONDA SFIDA

Nuova challenge con Sissi che canta il brano premio Oscar di Piovani interpretato da Noa, Beatiful that way un brano in italiano e Carola che balla sulle note di In cerca di te di Simona Molinari feat. Peter Cincotti.

Vince Sissi quindi c’è il pareggio.

TERZA SFIDA

I Cucca-Todo schierano la corale sulle note di Man in a mirror di Michael Jackson contro il ballerino di Michele che balla su Wallah di Ghali. Anche Maria si complimenta con il ballerino definendolo al livello dei professionisti del programma.

Vincono Zerbi e Celentano. I ragazzi che vanno al ballottaggio per lo scontro finale sono Nunzio, Aisha e Sissi.

Nunzio balla La Grange di Zz Top, Sissi il suo inedito Danshari e Aysha You are the reason.

Il primo nome a salvarsi è quello di Sissi. Va all’eliminazione finale Nunzio.

AMICI SERALE TERZA MANCHE

Zerbi e Celentano scelgono di sfidare nuovamente i Cucca-Todo. Prima del nuovo scontro un nuovo confronto tra professori questa volta sulle note de La notte vola di Lorella Cuccarini.