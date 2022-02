Amici 21 si parla ancora di amore in “Io volevo solo te”, nuovo inedito di LDA (TESTO)

LDA Io volevo solo te testo e significato del nuovo inedito di Luca D’Alessio cantautore figlio di Gigi D’Alessio che resiste nella scuola fin da settembre in attesa di conquistare l’ambita maglia per il serale.

Per il ragazzo questa canzone è il quarto brano inedito presentato nella scuola. Con il primo, Quello che fa male, ha conquistato il disco di platino a a fine 2021.

LDA Io volevo solo te Significato

Il cantautore ha raccontato a Michele Bravi, in collegamento con la scuola per ascoltare i brani dei ragazzi, come è nata questa canzone d’amore, tema preferito nei testi di Luca…

Questo pezzo parla della mia storia passata, parlo delle promesse che si fanno. Nei primi momenti fai tante promesse, magari progetti anche qualcosa, ma poi capisci che, se vanno male le cose, erano parole dettate dall’entusiasmo del momento.

LDA Io volevo solo te testo

Ma se proprio devi andare

dammi almeno una risposta

che soddisfi la domanda

e che chiuda la mia bocca

io vorrei dimenticare

tutte le nostre promesse

che ora non puoi mantenere

se di noi non resta niente

Lo sappiamo già

che questo non tornerà

sulla sabbia poi

una scritta che si cancellerà

Lo sai volevo solo te

ma quando parlo già lo sai

che il cuore l’hai spezzato ormai

tutto ciò che voglio non vuoi

ti sono vicino sai

ma so che invece non ci sei

perché non mi cerchi mai

no mai

Lo sai volevo solo te

ma quando parlo già lo sai

che il cuore l’hai spezzato ormai