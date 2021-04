Amici di Maria De Filippi: le pagelle del critico musicale agli inediti di Aka7even e Deddy

Amici di Maria De Filippi inediti pagelle a cura di Fabio Fiume.

E come ogni anno ci sono i tanti Amici di Maria fuori con i loro lavori, diversi lavori. Ed allora, poiché non avrebbe senso inserirli nelle pagelle settimanali, anche perché ancora non entrati a pieno regime nel circuito radiofonico, ho deciso di occuparmene separatamente, come fatto con quelli di X Factor (vedi qui).

Avendo sfornato quest’anno il programma tantissimi brani inediti, oltre 30, a poco a poco esaminerò gli artisti che quest’anno il talent ci propone, o ha già proposto, a coppie, dedicandomi completamente in questo modo alla loro produzione.

Oggi i due primi “eletti” sono Aka7even e Deddy.

Amici di Maria De Filippi inediti pagelle

Una premessa… ascoltando i rispettivi 3 e 4 brani lanciati nel talent devo dire che ho trovato sicuramente Deddy più pronto anche se c’è da considerare che la sua proposta è spesso da interprete, mentre, di contro, Aka firma tutti i suoi brani, anche se più che cospiquamente coadiuvato.

Entrambi hanno una voce non così riconoscibile, questo va detto, ma ascoltando i pezzi, mentre quelli di Aka7even non rivelano delle particolarità tali che vadano al di là di un’effimera orecchiabilità, quelli di Deddy sembrano più convincenti dal punto di vista degli arrangiamenti, tanto che è comune divisore per i suoi brani che la voce venga spesso valorizzata con raddoppi, linee più basse che creano spessore e danno un colore più netto, meno acerbo.

Inoltre, seppur entrambi prigionieri di un sistema attuale che vuole le canzoni particolarmente brevi, Deddy, a differenza di quello che in questo caso è il suo dirimpettaio, riesce a dare senso di completezza, a farci stare tutto ciò che è utile alla forma canzone anche in 3 minuti spesso scarsi.

Clicca in basso su continua per partire con le recensioni dei brani.