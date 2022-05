Amici 21 semifinale: dopo una lunga serie sfide svelati i cinque semifinalisti

Amici semifinale della ventunesima edizione. Nessuna squadra, 7 talent ancora in gara e solo cinque posti per la finale.

La puntata inizia con la consueta presentazione della giuria formata da Stash dei The Kolors, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia. Inizia la sfida.

Amici semifinale il resoconto

PRIMA MANCHE

Si inizia con le sfide di canto a tre… chi vincerà darà alla propria squadra la facoltà di iniziare e scegliere chi sfidare.

Sfida a tre con gli inediti tra Albe con Millevoci, Luigi con Muro e Sissi con Danshari. Stash vota Sissi, Emanuele vota Luigi e Stefano vota Sissi.

I Cucca-Todo vincono e scelgono una sfida di canto di Sissi, con What’s up contro Luigi con Eppur mi son scordato di te di Lucio Battisti. La giuria assegna il punto a Sissi. Uno a zero per Cuccarini e Raimondo Todaro.

La Cuccarini sceglie di riproporre la sfida tra Sissi con Dancing queen degli Abba e Luigi con Malo con l’aggiunta di una parte di testo. Vince la sfida Luigi. Pareggio per le due squadre. Se la Cuccarini dovesse sfidare Luigi diventerà il primo finalista ma Lorella sceglie di sfidare Albe che canterà il classico di Elvis Presley I cant’t help falling in you mentre Alex si esibirà con Ordinary people dei Duran duran.

Vince la sfida Alex. Quindi uno tra Sissi e Alex sarà il primo finalista.

Alex canta Piccola anima di Ermal Meta e Sissi Overjoy di Stevie Wonder. Arriva il momento della carte secondo il verdetto della giuria… PRIMA FINALISTA di AMICI 21 è SISSI.

SECONDA MANCHE

Si parte con il ballo con Michele che balla Fiamme di Parigi, Serena con Maria e Dario con La casa azul di Marco Mengoni. Vince Michele e quindi sono Zerbi e Celentano a iniziare la seconda manche.

La Maestra schiera Michele che danza sulle note di Vivaldi contro Dario su We are young. Il punto va a Michele.

Michele questa volta balla su Hola,di Marco Mengoni (che spopola nelle coreografie stasera) Serena si cimenta con Cinema italiano. Vince la sfida Serena.

Nuova sfida… guanto di sfida Michele contro Dario su Smoking on the water dei Deep purple. A diventare il SECONDO FINALISTA di AMICI 21 dopo Sissi è MICHELE.

AMICI semifinale TERZA MANCHE

Prima sfida di canto con inediti: Albe con Giravolte, Alex con Sogni al cielo e Luigi con Tienimi stanotte. Vince Luigi.

Iniziamo Zerbi-Cele che schierano Luigi contro Alex. Il pezzo del primo è Se mi lasci non vale, il secondo canta Another love. Punto ad Alex .