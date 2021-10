Amici 21: fuori sulle piattaforme digitali i brani inediti di Alex, Nicol e Tommaso

Amici 21 gli inediti. Sono usciti oggi, 3 ottobre, su tutte le piattaforme digitali, i primi brani inediti dei nuovi ragazzi di Amici di Maria De Filippi.

Come già avvenuto lo scorso anno Maria parte da subito con l’artiglieria pesante per conquistare il mercato discografico, ovvero gli inediti già prodotti da alcuni grandi nomi italiani e, in alcuni casi l’appoggio delle radio.

Una strategia che ha permesso ai cantanti dell’ultima edizione di superare la quota record di 1.800.000 di copie vendute tra singoli e album (qui i dettagli sulle vendite di Amici 20 ad oggi).

AMICI 21 inediti in vendita

Alex sogni al cielo

Ad oggi sono tre gli artisti che vedono un loro brano lanciato sulle piattaforme digitali grazie ad Amici. Tre cantautori molto diversi tra loro.

Il primo è Alex soprannominato da Maria De Filippi “malinconia” per il suo mood sempre molto malinconico. Il suo inedito si intitola Sogni al cielo, titolo assegnato dalla produzione in quanto il cantautore non dà titoli alle sue canzoni, trova impossibile sintetizzarci il senso di una canzone.

Qui trovate il testo di Sogni al cielo e la storia di Alex. La produzione è stata affidata a Francesco “Katoo” Catitti, già al lavoro con nomi del calibro di Michele Bravi, Mahmood e Tommaso Paradiso, tra i tanti.

Il brano di Alex è stato scelto da Silvia Notargiacomo per entrare in rotazione radiofonica su R101.

NICOL ONDE

La presenza della vicentina Nicol dimostra come la provincia di Vicenza pulluli di talenti. Sono delle stesse zone infatti anche Madame, Sangiovanni e, visto ai casting di quest’anno di X Factor, gIANMARIA.

La ragazza ha visto completamente rivoluzionato il suo brano, Onde, dal produttore Zef che si è fatta aiutare dall’amico Bias (già al lavoro proprio con Madame).

Qui trovate il testo di Onde e la storia di Nicol.

TOMMASO SOLO PER PAURA

Ultimo inedito fuori da oggi è quello di Tommaso Cesana. Figlio di medici sportivi il ragazzo si è da subito contraddistinto per la sua scrittura matura, sopratutto nel descrivere l’amore, nonostante abbia solo 18 anni.

Avendo come idolo Tiziano Ferro la maestra Lorella Cuccarini ha pensato di far produrre il brano Solo per paura da colui che ha iniziato il proprio percorso da Producer discografico proprio lavorando al primo disco di Tiziano Ferro… Michele Canova.

Qui trovate il testo di Solo per paura e la storia di Tommaso.