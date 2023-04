Alfa dopo i sold out nei club annuncia le date live estive del “Tra le nuvole Tour”

Alfa tour 2023.

Il giovane cantautore, quest’anno nel cast del Concerto del Primo Maggio Roma, ha annunciato le date del suo Tra le nuvole tour in partenza a fine maggio.

Dopo il successo del tour nei club, una serie di date completamente sold out, per il cantautore genovese classe 2000 è tempo di tornare live.

Alfa negli scorsi mesi ha lanciato You Make Me So Happy, in collaborazione con il cantautore americano Mr Gabriel, e duettato con Rosa Linn nella versione italiana di SNAP, il brano di maggior successo lanciato dall’Eurovision Song Contest 2022.

A seguire sono arrivati i singoli 5 minuti, dedicata ad un’amica scomparsa in un incidente stradale, e la cover de Le cose in comune, hit lanciata negli anni ’90 da Daniele Silvestri.

Ecco a seguire le date, ancora in aggiornamento, del Tra le nuvole tour prodotto da Artist First. Radio Zeta è la radio ufficiale del tour di Alfa.

27 MAGGIO – CASALVIERI (FR)

1 GIUGNO – MARINA DI MODICA (RG)- 2BORN FESTIVAL

29 GIUGNO- SASSUOLO (MO) – YOUTH FESTIVAL

07 LUGLIO – CESENATICO – LA NOTTE ROSA

11 LUGLIO – RICCIONE – MAXIBON MUSIC WAVE

17 LUGLIO – TREVISO – SUONI DI MARCA

19 LUGLIO – NAPOLI – PARCO SAN LAISE (EX BASE)

