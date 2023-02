Alfa lancia come nuovo singolo una cover del brano d’esordio di Daniele Silvestri, “Le cose in comune”

Alfa Le cose in comune testo e significato del nuovo singolo, cover della prima hit di Daniele Silvestri.

La musica italiana è intrisa di storia, cultura e passione, ma non sempre gli artisti emergenti riescono a portare alla luce i tesori del passato, quei pezzi che hanno segnato un’epoca. Era il 1995 quando Daniele Silvestri appariva in televisione, per la precisione nella versione talk show di Amici condotto dalla De Filippi, per presentare il suo primo singolo, Le cose in comune. Da lì arrivo poi il Festival di Sanremo e una carriera di successo.

E Alfa per il suo ritorno con nuova musica ha scelto di riproporre e far conoscere alle nuove generazioni questo gioiellino del cantautorato italiano.

Alfa le cose in comune significato del brano

Il brano, reinterpretato in chiave contemporanea, resta fedele all’anima del testo originale con un ragazzo innamorato che elenca alcune delle 4.850 cose in comune che lui e la persona amata hanno. E una tra tutte vince, ma appartiene a lei, il sorriso.

Le cose in comune, già anticipato su TikTok da Alfa, esce venerdì 24 febbraio per Artist First . Nel video il cantautore genovese mostra è impegnato ai fornelli insieme ad una ragazza, in un contenuto che mostra tutta la felicità che si nasconde dietro alle piccole cose. Un’idea semplice ma efficace, che accompagna perfettamente il brano e ne enfatizza il messaggio.

Questa la dichiarazione di Alfa:

“Ringrazio Daniele Silvestri per avermi dato l’incredibile opportunità di poter realizzare la cover di uno dei suoi pezzi più celebri. La canzone è uscita quasi trent’anni fa e mi rendo conto che per i giovanissimi non è sempre immediato accostarsi ai successi degli anni passati. Questo brano è un mio piccolo omaggio ad uno dei cantautori più autorevoli della scorsa generazione; la mia speranza è che non si smetta mai di riferirsi a personaggi della sua statura.“

Alfa tornerà live con il Tra le nuvole tour da aprile. Queste le date in calendario:

11 aprile – Genova – Politeama Genovese

12 aprile – Roma – Largo Venue (sold-out)

13 aprile – Firenze – Viper Theatre

14 aprile – Padova – Hall

16 aprile – Torino – Hiroshima Mon Amour (sold-out)

17 aprile – Torino – Hiroshima Mon Amour

Alfa le cose in comune testo

Le cose che abbiamo in comune sono 4850

Le conto da sempre, da quando mi hai detto

“Ma dai, pure tu sei degli anni ’60?”

Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi

Due orecchie ed un solo cervello

Soltanto lo sguardo non è proprio uguale

Perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello

Le cose che abbiamo in comune

Sono facilissime da individuare

Ci piace la musica ad alto volume

Fin quanto lo stereo la può sopportare

Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police

Mettiamo un CD prima di addormentarci

E al nostro risveglio deve essere lì

Perché quando io dormo, tu dormi

Quando io parlo, tu parli

Quando io rido, tu ridi

Quando io piango, tu piangi

Quando io dormo, tu dormi

Quando io parlo, tu parli

Quando io rido, tu ridi

Quando io piango, tu ridi

Le cose che abbiamo in comune

Sono così tante che quasi spaventa

Entrambi viviamo da più di vent’anni

Ed entrambi comunque da meno di trenta

Ci piace mangiare, dormire, viaggiare

Ballare, sorridere e fare l’amore

Lo vedi, son tante le cose in comune

Che a farne un elenco ci voglio almeno tre ore, ma

Allora cos’è

Cosa ti serve ancora

A me è bastata un’ora

“Le cose che abbiamo in comune”

Ricordi, sei tu che prima l’hai detto

Dicevi, “Ma guarda, lo stesso locale

Le stesse patate, lo stesso brachetto”

E ad ogni domanda una nuova conferma

Un identico ritmo di vino e risate

E poi l’emozione di quel primo bacio

Le labbra precise, perfette, incollate

Abbracciarti, studiare il tuo corpo

Vedere che in viso eri già tutta rossa

E intanto scoprire stupito e commosso

Che avevi le mie stesse identiche ossa

Allora ti chiedo, non è sufficiente?

Cos’altro ti serve per essere certa

Con tutte le cose che abbiamo in comune

L’unione fra noi non sarebbe perfetta?

Quando io dormo, tu dormi

Quando io parlo, tu parli

Quando io rido, tu ridi

Quando io piango, tu piangi

Quando io dormo, tu dormi

Quando io parlo, tu parli

Quando io rido, tu ridi

Quando io piango, tu ridi, ma

Allora cos’è

Cosa ti serve ancora

A me è bastata un’ora

A me è bastata un’ora

Le cose che abbiamo in comune sono 4850

Le conto da sempre, da quando mi hai detto

“Ma dai, pure tu sei degli anni Sessanta?”

Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi

Due orecchie ed un solo cervello

Soltanto lo sguardo non è proprio uguale

Perché il mio è normale, ma il tuo

È troppo bello

Troppo bello

E vai

E vai

Quando io dormo, tu dormi

Quando io parlo, tu parli

Quando io rido, tu ridi

Quando io piango, tu ridi

Troppo bello