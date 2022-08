L’intera discografia di Alessandra Amoroso arriva per la prima volta in vinile

2 settembre. È questa la data in cui l’intera discografia di Alessandra Amoroso, una storia lunga 14 anni ad oggi, arriverà su Amazon in versione limitata per la prima volta in vinile.

In totale saranno sette i vinili che usciranno a inizio settembre. Sette 33 giri che si andranno ad aggiungere all’ultimo disco, Tutto accade, già uscito in vinile al momento del lancio il 22 ottobre 2021.

Andiamo scoprirli insieme.

Alessandra Amoroso vinili in uscita

Ci sarà Stupida, l’EP che ha segnato l’esordio discografico della cantante dopo la vittoria ad Amici. Un progetto uscito nel 2009 e certificato con il triplo disco di platino che sarà stampato su un vinile verde.

Vinile bianco invece per il primo album ufficiale, Senza nuvole, quattro dischi di platino per questo disco lanciato a fine 2009 e contenente brani come Estranei a partire da ieri e la title track.

Nel 2010 nei negozi arrivò Il mondo un secondo, progetto che grazie ai singoli La mia storia con te, Urlo e non mi senti, Niente e Dove sono i colori, conquista anch’esso quattro dischi di latino. Il vinile sarà blu.

È rosa invece il 33 giri di Ancora di più – Cinque passi in più, con i suoi otto brani inediti che hanno permesso all’album di raggiungere il triplo disco di platino.

Triplo disco di platino e un vinile rosso fuoco per Amore puro, l’album prodotto da Tiziano Ferro che ha firmato diverse canzoni contenute nel progetto a partire dalla Title track. Presenti ovviamente l’amatissima Difendimi per sempre, brano che non è rientrato tra i cinque singoli estratti dal progetto, e Non devi perdermi scritta da Biagio Antonacci.

Arancione è il colore del LP di Vivere a colori, disco certificato con il triplo platino che ci ha consegnato un Amoroso amante dei brani up tempo dalla Title track alla hit Comunque andare.

Infine è giallo 10, il disco con cui Alessandra Amoroso ha festeggiato nel 2018 i dieci anni di carriera. Un album, certificato con il doppio disco di platino, contenente brani come La stessa, Trova un modo e Dalla tua parte.

Tutti i vinili saranno completi dei testi delle canzoni contenute all’interno. L’appuntamento è quindi fissato per il 2 settembre anche se, giusto sottolinearlo, nella settimana in cui è partito il pre-order dei 33 giri, ben sei dei sette dischi sono entrati nella Top 20 FIMI dei vinili più venduti in Italia (per i più curiosi solo 10 è rimasto fuori).