Il concerto allo Stadio San Siro di Alessandra Amoroso pronto a sbarcare nella prima serata di Canale 5

È passato quasi un mese dal concerto numero 200 di Alessandra Amoroso, una data importante visto che ha visto la cantante regina di Amici di Maria De Filippi debuttare allo stadio San Siro di Milano.

Alessandra è stata la seconda donna a raggiungere questo risultato. La prima fu Laura Pausini ben 15 anni fa con un sold out (evento poi replicato con altri tour negli stadi di tutta Italia). Quel giorno Laura disse al suo pubblico: “Io sono la prima, ma altre mie colleghe arriveranno…“. Ebbene per vedere la seconda di anni ce ne sono voluti 15 e con una data da circa 41.000 paganti, quindi lontana dal sold out.

Alessandra su quel palco ha dimostrato di essere molto cresciuta, la ragazza timida ed emotiva degli esordi ha lasciato il posto ad un’artista sempre più padrona del palco che è riuscita a contagiare il pubblico presente e quelli che hanno seguito il live in diretta radio e tv su Rtl 102.5.

Ma ora l’evento Tutto Accade a San Siro si prepara a sbarcare anche nella prima serata di Canale 5.

Quello di San Siro non sarà il primo live ad andare in onda sulle reti Mediaset. Canale 5 trasmise infatti il 30 luglio del 2014 il concerto dell’Amore Puro tour dall’Arena di Verona raccogliendo il secondo risultato della serata; 2.462.000 spettatori pari all’11.93% di share. Nel 2016, la rete giovane del Biscione, Italia 1, mandò invece in onda a dicembre una data del Vivere a colori tour (1.501.000 spettatori con il 6.27% di share, quinto programma più visto della serata).

Sempre a dicembre, ma del 2019, Italia 1 dedicò un’intera giornata alla celebrazione dei 10 anni di carriera della cantante. Ora, a tre anni di distanza, si torna su Canale 5.

In questi giorni è infatti stato lanciato il promo che annuncia l’arrivo del concerto di Alessandra Amoroso a Milano sulla rete ammiraglia Mediaset. Al momento la data esatte di messa in onda non è stata svelata ma è probabile che possa essere nelle prime settimane di settembre.

Qui a seguire il trailer.