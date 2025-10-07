Albe torna con “Rosario” e svela la tracklist del suo primo album “Baita”

Dopo la pubblicazione dei precedenti singoli Cercapersone, Con te non ci torno più e Alla fine sono io, Albe annuncia finalmente l’uscita del suo primo album di inediti, Baita, che vedrà la luce venerdì 5 dicembre per Triggger / ADA Music Italy (qui il pre-order)

“Questo album non è né un punto di partenza né tanto meno un arrivo. Forse è più semplicemente un classico pranzo domenicale, insieme a chi ti vuole bene – gli amici, la famiglia – nel luogo dove ti senti a casa, anzi… a Baita”.

Di fatto, il titolo del disco in dialetto bresciano significa casa e racchiude perfettamente l’essenza del progetto: un disco che parla di legami, amicizie e radici, ma anche di ritorni e appartenenze, in cui Albe trova finalmente – dopo anni di ricerca – la sua dimensione più autentica, muovendosi nel territorio del pop contemporaneo, arricchito da influenze indie e britpop.

ALBE PRESENTA IL NUOVO SINGOLO “ROSARIO”

In attesa dell’uscita di Baita, a partire da venerdì 10 ottobre sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download il nuovo singolo Rosario, che racconta l’importanza dei piccoli gesti e il valore della semplicità attraverso la figura del venditore di rose, simbolo di una presenza discreta ma costante, capace di scaldare il cuore e far sentire a casa.

ALBE, “BAITA”: LA TRACKLIST

Prodotto da Francesco Savini e Alessandro Gemelli, il disco è stato interamente scritto da Albe e racconta il suo mondo con sincerità e calore, come una chiacchierata tra amici in un luogo familiare.

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist:

Baita Cercapersone Te l’avevo detto Come fanno tutti Rosario Con te non ci torno più Alla fine sono io Noi siamo quelli

ALBE, BAITA HOUSE CONCERT: LE DATE

Per festeggiare l’uscita dell’album, Albe ha annunciato 4 speciali House Concert in 4 diverse città italiane, dove il concetto di Baita – come rifugio, luogo di affetto e condivisione – troverà la sua forma più concreta, offrendo a coloro che preordineranno il vinile del disco la possibilità di vivere delle esperienze esclusive.

Qui, di seguito, riportiamo le date e le città dei quattro Baita House Concert: