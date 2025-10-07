7 Ottobre 2025
di
Lorenza Ferraro
News
7 Ottobre 2025

Albe torna con “Rosario” e svela la tracklist del suo primo album “Baita”

Il disco parla di legami, amicizie e radici, ma anche di ritorni e appartenenze

News di Lorenza Ferraro
Albe nuovo singolo Rosario e tracklist nuovo album Baita.
Dopo la pubblicazione dei precedenti singoli Cercapersone, Con te non ci torno più e Alla fine sono io, Albe annuncia finalmente l’uscita del suo primo album di inediti, Baita, che vedrà la luce venerdì 5 dicembre per Triggger / ADA Music Italy (qui il pre-order)

“Questo album non è né un punto di partenza né tanto meno un arrivo. Forse è più semplicemente un classico pranzo domenicale, insieme a chi ti vuole bene – gli amici, la famiglia – nel luogo dove ti senti a casa, anzi… a Baita”.

Di fatto, il titolo del disco in dialetto bresciano significa casa e racchiude perfettamente l’essenza del progetto: un disco che parla di legami, amicizie e radici, ma anche di ritorni e appartenenze, in cui Albe trova finalmente – dopo anni di ricerca – la sua dimensione più autentica, muovendosi nel territorio del pop contemporaneo, arricchito da influenze indie e britpop.

ALBE PRESENTA IL NUOVO SINGOLO “ROSARIO”

In attesa dell’uscita di Baita, a partire da venerdì 10 ottobre sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download il nuovo singolo Rosario, che racconta l’importanza dei piccoli gesti e il valore della semplicità attraverso la figura del venditore di rose, simbolo di una presenza discreta ma costante, capace di scaldare il cuore e far sentire a casa.

ALBE, “BAITA”: LA TRACKLIST

Prodotto da Francesco Savini e Alessandro Gemelli, il disco è stato interamente scritto da Albe e racconta il suo mondo con sincerità e calore, come una chiacchierata tra amici in un luogo familiare.

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist:

  1. Baita
  2. Cercapersone
  3. Te l’avevo detto
  4. Come fanno tutti
  5. Rosario
  6. Con te non ci torno più
  7. Alla fine sono io
  8. Noi siamo quelli

Albe cover Baita

ALBE, BAITA HOUSE CONCERT: LE DATE

Per festeggiare l’uscita dell’album, Albe ha annunciato 4 speciali House Concert in 4 diverse città italiane, dove il concetto di Baita – come rifugio, luogo di affetto e condivisione – troverà la sua forma più concreta, offrendo a coloro che preordineranno il vinile del disco la possibilità di vivere delle esperienze esclusive.

Qui, di seguito, riportiamo le date e le città dei quattro Baita House Concert:

  • 4 dicembre – Milano
  • 5 dicembre – Bologna
  • 6 dicembre – Roma
  • 7 dicembre – Napoli

