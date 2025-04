“Il destino è la mia traiettoria”: il nuovo singolo di Aka 7even è un manifesto

Aka 7even Non x i soldi, significato e anteprima testo. i Il profilo Instagram di di Aka 7even si è svuotato da ogni foto lasciando solo l’immagine di mazzette di banconote… è infatti in arrivo Non x i soldi, il nuovo singolo del cantautore.

Il brano non ha ancora una data ufficiale di uscita, ma tutto lascia pensare che sarà disponibile da venerdì 25 aprile 2025. Nel frattempo, il suono è già stato lanciato in anteprima su TikTok, dove sta generando molta curiosità tra i fan.

Non x i soldi: la fine di un silenzio lungo un anno

Il cantautore, rivelazione della 20esima edizione di Amici, torna a un anno esatto dalla pubblicazione del suo ultimo inedito, Notte fonda, uscito il 12 aprile 2024. Un ritorno che segna un nuovo inizio nel percorso musicale dell’artista, pronto a raccontare la propria verità con parole chiare e dirette.

Nelle ultime ore, sui social – e in particolare su Instagram – sono comparsi video che ritraggono finte banconote da 200 euro fluttuare per la città. Il dettaglio che ha attirato l’attenzione? Su ogni banconota c’è il nome dell’artista, Aka 7even. Un’operazione virale che sembra anticipare il messaggio forte del brano in arrivo.

aka 7even Il significato del testo di Non x i soldi

Già dalle prime barre che si possono ascoltare sul suono ufficiale su TikTok, Non x i soldi si presenta come una dichiarazione d’intenti: non è per la fama o per il denaro che Aka fa musica, ma per rendere omaggio al proprio vissuto.

Una riflessione consapevole che scava nel percorso personale dell’artista, segnato da difficoltà, rinascite e da una crescita avvenuta sotto gli occhi del pubblico. Le parole parlano chiaro: “Non esiste né sconfitta né vittoria / Il destino è la mia traiettoria”.

Non x i soldi – Il testo

Queste le strofe disponibili in anteprima sul suono TikTok ufficiale:

Non per i soldi, non per i soldi né per la gloria

Ma per omaggiare la mia storia

Non esiste né sconfitta né vittoria

Il destino è la mia traiettoria

La verità è una maschera che indosso

In attesa dell’uscita ufficiale, Aka 7even sembra aver trovato una nuova chiave espressiva, più matura e centrata, pronta a parlare a chi lo segue fin dagli esordi e a chi si riconosce nel suo percorso.