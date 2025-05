Aka 7even nel nuovo disco anche un richiamo al passato guardando il futuro con “Mi manchi 2”

Aka 7even Mi manchi 2 testo e significato dell’ultima traccia contenuta nell’album Non x soldi.

Fuori da venerdì 2 maggio 2025 per Columbia Records/Sony Music, questo album arriva a quattro anni dall’EP d’esordio del cantautore e si chiude per l’appunto con una traccia che spicca per un titolo carico di significato, seguito ideale di una delle sue canzoni più iconiche.

Un brano molto diverso che richiama volutamente quella Mi manchi che nel 2021 portò il giovane cantautore al successo: doppio platino, oltre 140.000 copie/unità certificate e una scalata fino al 4° posto della classifica FIMI Singoli.

Quella canzone fu scritta mentre si trovava nella scuola di Amici. Il brano divenne un vero sfogo emotivo e una delle hit dell’anno, classificandosi 9° tra i singoli più venduti del 2021.

Aka 7even – Mi manchi 2: significato e testo

Nell’’intervista rilasciata ad All Music Italia, Aka 7even ha spiegato come anche Mi manchi 2 nasce da un sentimento autentico, ma questa volta con una scrittura più riflessiva e meno istintiva.

“Ovviamente c’è qualcuno per cui l’ho scritta e a cui l’ho dedicata. Questa persona in realtà non sapeva dell’esistenza del pezzo. Quindi non so se lo capirà, anche perché è un brano molto personale, quasi criptico.”

A differenza della prima Mi manchi, scritta di getto in un contesto condiviso come la casa di Amici, Mi manchi 2 è il frutto di una lavorazione più meditata, maturata nel tempo:

“Non è stata pensata per chiamarsi così, è nata in 2-3 giorni. Dietro c’è un lavoro, un’esigenza di raccontare bene quello che provavo e di trovare le parole giuste per farlo.”

Mi manchi 2 di Aka 7even: un ponte tra passato e presente

Mi manchi 2 non è un remake, ma un nuovo capitolo nella narrazione sentimentale di Aka. La maturità artistica, la produzione curata e una maggiore consapevolezza emotiva rendono questa canzone un tassello fondamentale nel percorso del cantautore.

Un ponte tra un passato vissuto con impeto e un presente più riflessivo, ma non meno intenso.

TESTO

Ho scelto un bene tossico

Più di non morire

Il fumo nei polmoni

Oggi mi fa tossire

Ho scariche d’odio

Mentre vomito catrame

Il futuro è il mio passato

Senza errori da rifare

E cerco tra i palazzi uno spiraglio d’aria

Perché so che è la stessa che respiri tu

Ma invece sprechi in un attimo

Per scegliere in un attico

Vuoi perdere il controllo con chi sa nulla di te

Quando non ci sei

Dentro di me

È buio come la notte

Come la città

Che quando si spegne

La luce ci inghiotte

Cancello messaggi salvati

Già scritti, sbagliati

Sanno di veleno

Ora non ho nulla da darti, da dirti, Mi manchi

Ma posso farne a meno

A meno

Scheletri nell’armadio

Che indossano i miei vestiti

All’anima faccio un nodo

Così stretto che ci muoio

Cicatrizzo i tagli

Fatto dai parassiti

Dammi un laccio emostatico

Per togliermi il dolore

Ti ascolto in un carillon

Questa notte il cielo diventa bordeaux

E se ho colpe giuro che non sparirò

Vorrò solo il tempo per recuperare ogni attimo con te

Quando non ci sei

Dentro di me

È buio come la notte

Come la città

Che quando si spegne

La luce ci inghiotte

Cancello messaggi salvati

Già scritti, sbagliati

Sanno di veleno

Ora non ho nulla da darti, da dirti, Mi manchi

Ma posso farne a meno

A meno

Di te