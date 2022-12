Aaron confessa ad Angelina Mango "Sono molto competitivo!". La cantautrice: "Io per niente..."

Amici Angelina Mango e Aaron. Una sfida è stata capace di far scricchiolare alcuni degli equilibri tra i cantanti ad Amici 22.

Angelina Mango, figlia del noto cantautore e di Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar, dopo aver battuto Ascanio (che nel frattempo si gode il successo della sua Margot) ed essersi presa il suo banco, si è cimentata con alcune esibizioni, assolutamente di alto livello, va detto, convincendo di volta in volta i giudici. Questo sta facendo sentire meno al sicuro Aaron, abituato sino a quel momento ad essere quasi sempre primo nelle gare.

Il cantante parlando prima con il ballerino Gianmarco, quindi con Ludovica, si è lasciato andare ad uno sfogo:

“Angelina è micidiale, secondo te vince Amici? A me dà fastidio capire le persone troppo presto. Forse è una fissa mia, ma temo che Angelina non mi stimi artisticamente. Lo capisco dai suoi atteggiamenti. Ho notato che stima Tommy Dali ma non me. Io ho cercato di approcciarci, ma sfugge via. Non è che sfugge perché si vergogna, ma perché no gliene frega niente. Ci sta, l’ho fatto anche io a volte. Mi dispiace però perché io la stimo tanto artisticamente. Poi mi dà fastidio, in senso buono, perché è troppo forte. Rosico un po? A tratti“.

Amici Angelina – Aaron il confronto

In seguito, incontrando Angelina in veranda, ha voluto provare a confrontarsi con lei…

Aaron: Stavo parlando con Ludo che nei tuoi confronti c’è un po’ di odio/amore.

Angelina: ma ne stavi parlando adesso?

Aaron: c’è odio/amore perché io sono iper competitivo, tanto…

Angelina: mmh, è quello è un problema

Aaron: In maniera carina però… non è che se sali tu sopra sono scontento, anzi te lo meriti proprio. Però sarà una bella battaglia e sono contento perché sono stimolato, sono molto stimolato

Angelina: Io invece ho l’opposto problema. Nel senso che non ho il senso della competizione. Come se non l’avessi dentro…

Aaron: questo ti fa vincere!

Angelina: Non lo so perché poi sono ingenua.

Il dialogo si conclude con una frase che dimostra tutta la maturità di Angelina Mango:

Io parto dal presupposto che quello che faccio non serve. Se io canto o non canto non cambia niente a nessuno. L’unica cosa che uno può fare è godersela…

Qui a seguire la media, pubblicata dalle pagine social ufficiali di Amici 22, dei voti dei cantanti tenendo conto di tutte le esibizioni sottoposte a giudizio: