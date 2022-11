Amici 22: Angelina Mango entra nella scuola con l’inedito “Voglia di vivere”

Angelina Voglia di vivere testo del brano inedito con cui la cantautrice è riuscita a conquistare un banco nella scuola di Amici.

Nata a Maratea nel 2001 e cresciuta a Lagnonegro, Angelina è la figlia minore di Laura Valente, ex cantante dei Matia Bazar, e di uno dei cantautori più talentuosi a cui la musica italiana ha avuto modo di dare i natali, Mango.

Nel corso del 2022 ha pubblicato tre singoli con Sony Music Italy e la supervisione di Tiziano Ferro: Formica, Walkman e Rituali.

La ragazza è stata scelta da Arisa e Lorella Cuccarini per sostenere la sfida. In particolare Arisa, lucana come lei, ha sottolineato, forse in maniera anche troppo esagerata e fuori luogo, che nel sangue della ragazza scorre buon sangue.

Su scelta di Lorella la ragazza ha sfidato Ascanio e a giudicare è arrivato il musicista e produttore Carlo Di Francesco. Angelina ha cantato Something dei Beatles e un suo nuovo inedito, Voglia di vivere.

Vince la sfida ed è la nuova alunna del programma.

Angelina Voglia di vivere testo

Di tutte le cose io non ho bisogno…

Stamattina stavo andando a lavoro

ho pensato: “Non sono come loro”

sono una penna stilografica

inchiostro sulla pelle degli altri

un mezzo per dare un senso

alla terra sporca sulle mani

di chi scava nei problemi mentali

torniamo polveri sottili sottili

intanto che torniamo bambini

abbiamo tutti una famiglia lontana

che ci lascia salsedine addosso

abbiamo voglia di vivere

e paura di morire

e qualche volta il contrario

a volte solo voglia di fare l’amore

Io nelle cose mi ci butto di testa

io come un sasso tu la prossima onda

e sei tutte le strade che non ho percorso

e ho quasi la voglia di vivere addosso

e non è importante se ho fame o se ho sonno

oggi ho capito che di queste cose

non ho più bisogno

Ta ra ta ta ta ra ta ta ta ra ta ta

sei tutte le strade che non ho percorso

Ta ra ta ta ta ra ta ta ta ra ta ta

o quasi la voglia di vivere addosso

tutte le strade che non ho percorso

e ora la voglia di vivere addosso

e non è importante se parto o se torno

se ho fame o se ho sonno

ho quasi la voglia di vivere addosso