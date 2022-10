Video intervista ad Angelina Mango: le sue canzoni tra l’amore artistico con Giovanni Caccamo e quello epistolare con Tiziano Ferro

Video intervista ad Angelina Mango a cura di Fabio Fiume.

Un album all’attivo, Monolocale, uscito in piena pandemia ed un’annata, questa del 2022, che l’ha vista pubblicare tre singoli tutti ben accolti dalla critica e dagli addetti ai lavori: Walkman, Formica e Rituali.

Quest’ultimo, lanciato venerdì 14 ottobre con Epic Records / Sony Music Italy, la vede duettare con Nashley prodotta da Enrico Brun. Un brano che parla di apparenze, del dolore che può nascondersi dietro a un sorriso, della sofferenza che può annidarsi in vite apparentemente perfette.

Lei lo racconta così:

“La gente non parla del casino che ha in testa e fa finta che non esista. Per questo con Nashley è stato bello affrontare in modo cinico la cosa, ballandoci sopra. Rituali è nata dalla bugia con cui rispondiamo quando ci chiedono ‘oggi come stai?'”

Angelina Mango, classe 2001 nata a Maratea ma cresciuta a Lagonegro, in Basilicata, ha un cognome può subito lasciar intendere la provenienza familiare, ma non è così per la sua proposta artistica; il linguaggio musicale di Angelina è completamente suo, originale ed è il risultato di un amore definibile come onnivoro nei confronti della musica.

E qui si racconta senza filtri, dimostrando l’esigenza che la muove, l’intelligenza di saper chiedere consiglio ad amici, al fratello ( batterista fra l’altro ), a mamma Laura ( Valente, già voce dei Matia Bazar ndr ) e la consapevolezza di scrivere ed incidere ciò che per lei è vero.

Di questo, di Giovanni Caccamo, di Tiziano Ferro e di tanto altro abbiamo amabilmente chiacchierato e vi invito a prestare attenzione al mondo che mi ha qui descritto e poi ad ascoltare la sua musica. Sono sicuro non potrà lasciarvi indifferenti.

Buona visione!

intervista video ad Angelina Mango

Si ringrazia l’ufficio stampa Viviana Tasco per la collaborazione.