Baby K: che estate sarebbe senza ballare il suo tormentone?

Baby K nuovo singolo in arrivo….

Sinceramente eravamo un po’ preoccupati, perché che estate sarebbe senza una canzone che inizia con l’inconfondibile Babyyyyyyy K (anche se confessiamo che ora, ogni volta che qualcuno dice il suo nome all’inizio di una canzone, a noi viene da rispondere: “Michelangelo, mettimi le aliiiii“).

Baby k nuovo singolo… da quanto non riusciamo a farne senza?

Scorrendo nella vostra mente, qual è il primo anno che vi ricordate senza un tormentone estivo della cantante? Partiamo dal 2021, con ben due canzoni, andando ritroso fino al 2015… si perché con quest’anno sono ben 8 anni che la cantante/rapper allieta le nostre estati.

2021 Mohicani coi Boomdabash (Doppio disco di platino)

2021 Pa ti con Omar Montes (Disco d’oro)

2020 Non mi basta con Chiara Ferragni (Triplo disco di platino)

2019 Playa (Doppio disco di platino)

2018 Da zero a cento (Triplo disco di platino)

2017 Voglio ballare con te feat. Andrés Dvicio (Cinque dischi di platino)

2016 Venerdì

2015 Roma-Bangkok con Giusy Ferreri (DISCO DI DIAMANTE)

Sottolineiamolo… disco di Diamante, l’ultimo conquistato da un singolo in Italia.

E se il 2022 seguirà l’andazzo delle estati precedenti, noi ci aspettiamo di ballare sotto il sole sulle note di un brano-tormentone e sappiamo che sarà così molto presto, perché lei già ci ha rassicurati spoilerando anche un pezzo del singolo:

E quest’anno Claudia, sarà da sola o in compagnia? Noi propendiamo per la prima ma… non ci resta che aspettare qualche giorno per scoprirlo!

Che poi non si dica che i suoi brani sono adatti solo all’estate visto che Francesco Bianconi ha reinterpretato sui social Playa in una versione molto Saudade chiamando anche Baby K a duettare con lui nella versione contenuta nel disco del cantautore, Accade, uscito qualche mese fa.