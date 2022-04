Un nuovo tatuaggio per Blanco a New York… ma a chi è dedicato?

Blanco si trova attualmente a New York e, tra un’uscita con gli amici e un tuffo in fontana (vedi qui) non ha resistito nell’arricchire la sua collezione di tatuaggi con uno nuovo realizzato proprio nella grande mela.

Il corpo del 19enne rivelazione musicale dell’ultimo anno è già ricco di disegni e scritte, tutte con un profondo significato per l’artista.

Blanco tatuaggi… uno nuovo a new york

Per esempio sull’addome di Blanco c’è la scritta Celeste, una parola molto importante per lui che, come la canzone che ha dato il titolo al suo disco, Blu celeste, è legata ad una persona della sua vita che è venuta a mancare.

Andando a salire sul petto invece troviamo il suo anno di nascita, 2003, sui cui spicca poco più su un grande angelo che porta una corona di spine. Intervistato dalla rivista Hey Jude, Blanco aveva rivelato:

L’angelo mi rappresenta in pieno. È una figura pulita, buona, benevola ed infine sono quello, un bravo ragazzo. La corona di spine che ha sulla testa al posto dell’aureola rappresenta invece il lato più marcio di me.

Sul collo invece l’artista ha tatuato sul lato destro la scritta “Ocean” con poco più su, dietro l’orecchio, una croce mentre dal lato opposto del collo dei serpenti intrecciati tra loro, un tribale verticale sul lato sinistro del fianco, la scritta I’ve lost the battle (Ho perso la battaglia) sull’avambraccio destro e quindi la schiena, posto in cui Blanchito ha scelto di farsi incidere il suo tatuaggio newyorkese.

Nella parte alta della schiena ci sono due teschi con corone floreali e, scendendo lungo la spina dorsale, un’altra data, questa volta scritta in grande e molto probabilmente dedicata ad una persona importante della sua vita, 1955.

E a New York Blanco ha realizzato il nuovo tatuaggio, questa volta nella parte bassa della schiena… una scritta il cui significato sta scatenando le fan dell’artista… INNAMORATO. Di recente Blanco e la sua storica compagna si sono lasciati e lui ha iniziato una nuova storia con la ballerina Martina Valdes. Sarà quindi dedicato a lei questa nuova scritta o è una dichiarazione più ampia verso la vita?