Blanco deve avere proprio un rapporto viscerale con l’acqua. Il suo album di debutto, Blu celeste, lo vede infatti immerso sott’acqua e il suo primo showcase per il lancio del progetto è stato realizzato sempre sott’acqua con i fan a mollo (vedi qui). E ora un tuffo in una fontana di New York davanti agli increduli dei passanti.

Blanchitobebe si trova in questo periodo a New York, se sia per un vacanza rigenerante in attesa dell’Eurovision 2022 o per lavoro non è dato saperlo.

Fatto sta che Blanco ancora una volta non ha resistito a seguire l’entusiasmo dei suoi vent’anni (diciannove per l’esattezza) e così durante una passeggiata nella grande mela si è tolto la maglietta buttandosi a petto nudo in una fontana. Il tutto davanti ad una folla di passanti allibita anche per via della temperatura… 2 gradi!!!

Dopo il gesto Riccardo, questo il suo vero nome, è uscito tranquillamente andando a sdraiarsi per terra davanti allo sguardo incredulo delle persone presenti.

Blanco New York… il video

Una fan è riuscita a immortalare con un video questo momento folle che è già diventato virale sul web. Lo trovate a seguire.