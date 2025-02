Gossip, scandali e scivoloni post-Sanremo: il Festival continua anche dopo la fine

Il Festival di Sanremo è finito, ma il gossip e la macchina del chiacchiericcio non si fermano. Anzi, pare che dietro le quinte ci sia stato più movimento che sul palco.

gossip a sanremo – Camerini bollenti: chi ha dimenticato di chiudere la porta?

Mentre gli spettatori erano incollati alla TV per la serata delle cover, qualcuno tra i cantanti ha deciso di improvvisare un duetto molto intimo in camerino. Secondo i bene informati, due artisti single (per fortuna, almeno non dobbiamo subire il teatrino di smentite e tradimenti) si sarebbero lasciati travolgere dalla passione con una rapidità che nemmeno un pezzo dance anni ‘90. Tecnici e addetti ai lavori avrebbero sentito strani rumori dietro una porta chiusa… e visto che l’Ariston ha l’acustica perfetta, il gossip si è diffuso più veloce della fibra ottica. Chi saranno i due protagonisti di questa avventura? Al momento, almeno su questo, nessuna indiscrezione.

Olly e il tormentone Eurovision: “Vado o non vado?”

Il vincitore di Sanremo ci ha tenuto sulle spine perché non sapeva se andare o no all’Eurovision. Il problema? Rinunciando ai concerti sold out, avrebbe dovuto aprire il portafoglio e rimborsare i biglietti. La Rai gli aveva dato la scadenza: 23 febbraio, decisione definitiva. E alla fine lui ha scelto: “Non ci vado, voi ci rimarreste male se spostassi i concerti“. Vabbè, facciamoci andare bene questa spiegazione.

In compenso, nel giro di pochi minuti è arrivata la risposta di Lucio Corsi: “Ci vediamo all’Eurovision. Sono molto felice.“. Non è roba da poco essere felici.

Disco d’oro? Un miraggio

Dopo l’innalzamento delle soglie FIMI per ottenere le certificazioni, siamo già alla 8ª settimana del 2025 e nessun singolo ha raggiunto il disco d’oro. Obiettivo raggiunto: rendere il riconoscimento più ambizioso. Ora il problema è che non lo prenderà più nessuno.

Eurovision, il Codacons e la crociata contro… una canzone

Il Codacons, che riesce sempre a impegnarsi in cause di fondamentale importanza per il Paese, ha chiesto all’EBU di escludere il brano dell’Estonia dall’Eurovision. La colpa? Espresso Macchiato di Tommy Cash sarebbe zeppa di stereotipi offensivi sull’Italia, tra mafia, lusso e spaghetti. Se togliessimo dall’Eurovision le canzoni con luoghi comuni, avremmo eliminato metà della scaletta degli ultimi vent’anni. Ma niente paura: il Codacons veglia su di noi.

Berrettini e Sarah Toscano: Love Story o nuovo tormentone?

Durante il Festival, Sarah Toscano ha candidamente dichiarato il suo “amore” per Matteo Berrettini, che ha risposto ironico: “È perché non mi conosce”. Salvo poi, qualche giorno dopo, invitare i fan a votarla. Ora, lui vince contro Djokovic e lei corre a commentare il suo post con un cuoricino. Tra una partita e un Sanremo, vedremo se nascerà qualcosa o se si esaurirà tutto nei commenti di Instagram.

Olly e la Venier: il maglioncino della discordia

Mara Venier, si sa, è una che ama gli abbracci, le pacche sulle spalle e le battute bonarie. Ma questa volta con Olly ha rischiato di oltrepassare il confine del troppo affettuoso. Durante Domenica In post Sanremo, dopo aver elogiato il suo fisico, ha tentato letteralmente di sfilargli il maglioncino. Il cantante, visibilmente a disagio, ha provato a chiudere il siparietto con diplomazia, ma il messaggio lasciato passare non è piaciuto a tutti. E se la scena fosse stata a generi invertiti?

Emis Killa e le pagelle: “Faccio così schifo?”

Ospite da Cattelan, Emis Killa ha espresso tutto il suo stupore per i voti ricevuti a Sanremo. “Dietro di me solo Marcella Bella!“, ha detto. Il che, tra le righe, vuol dire che non era felicissimo di condividere il fondo della classifica con un’icona degli anni ‘80. Ma almeno lui l’ha presa con ironia. E poi, diciamolo, a Sanremo le pagelle fanno più male delle classifiche… anche per chi non ci ha partecipato.